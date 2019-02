Mit Uffe Bech kommt wieder Hoffnung bei Hannover 96 auf: "Ich will helfen"

Es kommt wieder Hoffnung auf bei Hannover 96. Ein kleines bisschen Hoffnung jedenfalls – 1,70 Meter Hoffnung, um genau zu sein. Um 10:37 Uhr gestern Vormittag klackerte Uffe Bech (26) in Fußballschuhen vom Stadion aus in Richtung Mehrkampfanlage. Endlich wieder Training mit den Profis für den dänischen Rückkehrer, auf den viele Fans als potenziellen Retter in der Abstiegsnot setzen.

Doch unter André Breitenreiter geriet er komplett ins Abseits. Letzter Profieinsatz: im April 2017. Zuletzt erst Leihe zu Greuther Fürth in die 2. Liga, dann Leihe zu Bröndby in die Heimat – bei beiden konnte Bech sich nicht nachhaltig durchsetzen. Nach der Hannover-Rückkehr im Sommer spielte er nur noch in der U23 in der Regionalliga – und brillierte plötzlich. Wird’s wieder toll mit Thomas Doll?

Doll bremst die Bech-Euphorie

96 und Bech – die komplizierte Beziehung könnte endlich gekittet werden. Schon am Sonntag nach dem 0:3 gegen Frankfurt war der Däne bei den neuen, alten Kollegen in der Kabine, um ein bisschen Trost zu spenden. Und sicher auch, um mit seiner positiven Stimmung was zu bewegen. Ein bisschen mehr (Spiel-)Witz könnte 96 gut gebrauchen. Bech hat Bock: „Ich freue mich, die Jungs zu sehen und will der Mannschaft helfen“,sagte er gestern nach dem Rückkehrertraining.

Kein Heilsbringer, aber ein Energiebündel

Auch Doll freut sich auf und über den früheren dänischen Nationalspieler. „Das ist jemand, der ein bisschen Feuer mit reinbringt ins Training“, sagt der 96-Cheftrainer. Doch er bremst allzu hohe Erwartungen: „Es ist nicht so, dass Uffe jetzt – ohne ihm zu nahe treten zu wollen – der Heilsbringer ist.“ Aber ein bisschen Hoffnung bringt er trotzdem mit. Und das ist so wichtig vorm Kellerkracher am Sonntag (15.30 Uhr) in Stuttgart.