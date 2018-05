Hannover 96 müht sich beim letzten Spiel der Saison bei Hessen Kassel

Mit Bebou kommt der Sieg

Kassel hatte in der ersten Halbzeit die deutlich besseren gegen müde 96-Profis, die mit Kopf und einem Bein schon im wohlverdienten Urlaub schienen. In der zweiten Hälfte wurde es etwas besser für 96. Breitenreiter, der selbst mal kurz für Hessen Kassel gespielt hatte, wechselte in der Pause komplett durch und ließ nur Linton Maina, Sebastian Maier und Iver Fossum auf dem Platz. Vor allem die Einwechslung von Ihlas Bebou brachte Tempo – und den Ausgleich (66.).

Maina hatte sich auf links bis in den Sechzehner durchgesetzt, Pass zurück auf Fossum, der mit der Hacke sehenswert auf Bebou durchsteckte. Auch an der Führung acht Minuten später war Bebou beteiligt. Er schickte Maier mit einem Pass steil, der schlug eine Lupferflanke von der Grundlinie auf den zweiten Pfosten. Kenan Karaman köpfte ein – und sicherte damit zumindest deinen 96-Erfolg im müden Abschlusskick. „Das wichtigste ist, dass sich keiner verletzt hat und wir uns mit einem Sieg in die Pause verabschiede“, urteilte ein entspannter Breitenreiter.Heute müssen seine Profis nochmal in der HDI-Arena erscheinen und ihre individuellen Trainingspläne abholen. Danach geht es ab in den Urlaub.