Hannover 96: Faserriss und Hinrunden-Aus für Felipe

Ab März 2015 wurde er stabil, er spielte regelmäßig. Seine Kurzeinsätze in der Abstiegssaison wurden von erneuten Adduktorenbeschwerden unterbrochen. Er verpasste die komplette Rückrunde und sollte verkauft werden. Er fand keinen Club und fehlte in der zweiten Liga wegen einer Bauchmuskelzerrung, unter Breitenreiter kam er zurück, mit einem starken Aufstiegsspiel über 90 Minuten am 21. Mai in Sandhausen. © dpa