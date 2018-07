Hannover 96 muss schon wieder in die HDI-Arena ausweichen

Erst zu trocken, jetzt zu nass – nach dem Vormittagstraining auf der Mehrkampfanlage am Dienstag mussten die 96-Spieler am Nachmittag in die HDI-Arena ausweichen. Waldemar Anton wurde dabei geschont. Am Mittwoch wird ab 10.30 und 16 Uhr geübt - wieder in der HDI-Arena, wie Hannover 96 am Morgen bekanntgab. Bereits im letzten Jahr wurden die schlechten Trainingsbedingungen thematisiert. "Der Platz ist einfach Käse, die Situation ist echt gefährlich, die Verletzungsgefahr deutlich erhöht", ärgerte sich der 96-Trainer André Breitenreiter damals. Danach wurde ebenfalls in der HDI-Arena trainiert.