Wenn es Noah Sarenren Bazee trifft, dann richtig. Der Tritt des Dortmunders Thomas Delaney hätte nicht nur einen Elfmeter für 96 nach sich ziehen müssen, er beförderte Sarenren Bazee auch in die Klinik.

Der 22-Jährige wird am Donnerstag in Augsburg operiert. Sein Syndesmoseband ist gerissen – das Verbindungsstück zwischen Schienbein und Wadenbein muss geflickt werden. Riesenpech für Sarenren Bazee, der ohnehin anfällig war in seiner Karriere.