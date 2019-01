Breitenreiter wünscht sich Tempo: Schnappt sich Hannover 96 Florian Kainz?

Wie die Syker Kreiszetiung am Vormittag berichtete, soll Hannover 96 an Florian Kainz vom SV Werder Bremen interessiert sein. Die Hansestädter seien bereit, ihn gehen zu lassen - wenn das Angebot stimmt. Ein Wechsel auf Leihbasis komme nicht in Frage. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro.

Die Konkurrenz schläft nicht

Bei Werder kam der 26-jährige Österreicher bisher nicht richtig in Fahrt - in den letzten sieben Bundesliga-Partien stand er insgesamt nur zwölf Minuten auf dem Feld. Hinzu kommt, dass die Konkurrenz an der Weser sehr groß ist: Auf den Außenbahnen stehen sowohl Milot Rashica, als auch Martin Harnik, Johannes Eggestein und Yuya Osako in der Rangfolge vor ihm.