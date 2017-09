Paukenschlag: Hannover ist kein Spielort für EM 2024

Dabei: FRANKFURT AM MAIN: Commerzbank-Arena – Kapazität: 48.000 Plätze – WM 2006: Spielort – Bereits 1974 (damals Waldstadion) WM-Spielort. Wurde zur Weltmeisterschaft 2006 modernisiert. Gilt als wahrscheinlicher EM-Spielort, zumal die Arena nur wenige Hundert Meter von der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes entfernt liegt. „Wir haben uns schon beworben, die Unterschrift ist geleistet. Und klar: Wir gehen auch davon aus, dass wir dabei sind“, sagt Markus Frank, Sportdezernent der Stadt Frankfurt.

Dabei: FRANKFURT AM MAIN: Commerzbank-Arena – Kapazität: 48.000 Plätze – WM 2006: Spielort – Bereits 1974 (damals Waldstadion) WM-Spielort. Wurde zur Weltmeisterschaft 2006 modernisiert. Gilt als wahrscheinlicher EM-Spielort, zumal die Arena nur wenige Hundert Meter von der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes entfernt liegt. „Wir haben uns schon beworben, die Unterschrift ist geleistet. Und klar: Wir gehen auch davon aus, dass wir dabei sind“, sagt Markus Frank, Sportdezernent der Stadt Frankfurt. © dpa