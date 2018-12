Kein Happy End vor Weihnachten: 96-Stürmer Füllkrug fällt auch gegen Düsseldorf aus

Am Vorabend des Spiels in Freiburg habe Füllkrug nach dem Essen „über Knieschmerzen geklagt“, sagte Trainer André Breitenreiter, „es gibt keinen Grund für Spekulationen, dass es einen anderen Grund hat“. Etwa für die Vermutung, Fülkrug sei wegen des Trainingszoffs aussortiert worden. Flüssigkeit im Knie soll der Grund sein.

In diesem Jahr kommt auch kein Treffer mehr dazu. Füllkrug fällt auch am Samstag (15.30 Uhr) im wichtigen Kellerduell gegen Düsseldorf aus.

Dass schon vorsorglich mit dem Reserve-Stürmer Benjamin Hadzic ein Nachrücker mit nach Freiburg flog, erklärte Breitenreiter so. „Ich habe geahnt, dass so was passieren konnte. Der Weg nach Freiburg ist weit, es ist nicht so einfach, noch jemanden nachzunominieren. Deshalb ist es nicht außergewöhnlich, dass wir noch jemanden mitgenommen ha­ben.“