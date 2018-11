So plant Hannover 96 mit Niclas Füllkrug gegen Borussia Mönchengladbach

Füllkrug, so die Rückmeldung, fühle sich nun gut nach der Knie-Kur. Der Plan: Am Sonntag in Mönchengladbach soll der beste Torjäger der vergangenen Saison wieder spielen.

Im weltbekannten Vorort für Knieverletzungen in Unterhaching ließ sich Füllkrug mehrfach behandeln beim Bio-Statiker Ralph Frank aus Unterhaching, einem prominenten Vertreter alternativer Therapien für Profis wie Mario Götze oder Kevin-Prince Boateng. Der 96-Manager kennt Frank sogar noch als Physio, als Horst Heldt Profi in Stuttgart war.

Trauer: Auch mit Nürnberg verpasste er in der Relegation 2015/16 den Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 0:1 gegen Frankfurt am 23. Mai 2016 weinte Füllkrug bittere Tränen. © Imago

In der Saison 2015/16 platzte dann der Knoten. Füllkrug gelangen 14 Tore in 22 Einsatzen über 90 Minuten. © imago

Im Sommer 2013 wechselte er auf Leihbasis zu Greuther Fürth. Sechs Tore gelangen ihm bei 22 Einsätzen. Der Höhepunkt war am 2. November 2013: Vier Tore gelangen Füllkrug für die Spielvereinigung beim 6:2-Sieg bei Erzgebirge Aue, darunter ein lupenreiner Hattrick in der ersten Hälfte. © Imago/Zink

Startelf-Debüt und erstes Bundesliga-Tor: Den 24.3.2012 wird Füllkrug nicht so schnell vergessen. Im Spiel gegen den Aufsteiger Augsburg darf der damals 19-Jährige von Beginn an auf den Rasen – und traf in der 61. Minute ins Tor. „ Es ist das beste Gefühl, das ich je hatte, wenn die Zuschauer jubeln und deine Mitspieler alle auf dich zugelaufen kommen“, sagte Füllkrug damals. Trotzdem war der Schüler nachher nicht glücklich – Bremen hatte nur 1:1 gespielt. © Imago/ulmer

Seit dem Spiel gegen Lautern (0:0) am 21. Januar 2012 steht der Stürmer im Bremer Erstligakader, kam sieben Tage später beim 1:1 gegen Leverkusen als Einwechselspieler zu seinem Bundesliga-Debüt (Foto) und unterschrieb an seinem 19. Geburtstag den ersten Profivertrag (bis 2015). © Imago/ulmer

Niclas Füllkrug wurde am 9. Februar 1993 in Hannover geboren, schoss in der Jugend für TuS und SF Ricklingen zahlreiche Tore – als F-Junior in einer Saison waren es einmal 162 Treffer. © Archiv/NP

96 testet das Füllkrug-Knie im Training

96 testet ab Montag im Training jeden Tag, wie das Knie reagiert. Das Ziel ist ein schmerzfreier Auftritt gegen Gladbach. Gegen Augsburg (1:2) hatte sich der Ricklinger vor drei Wochen nur mit Leid und Mühe durchgebissen.

Am Sonntag also Gladbach, bei Trainer Dieter Hecking – da war doch was im heißen Sommer 2018. Der Tabellenzweite der Bundesliga hatte mehrere Versuche gestartet, um Füllkrug zu verpflichten. Hecking wäre gern mit zwei hungrigen Torjägern in die Saison gestartet: Mit Füllkrug (14 Tore in der letzten Saison, zwei in dieser) und Alassane Plea (acht Saisontreffer).

Beide liegen in der Torschuss-Tabelle der Liga vorne: Nur Timo Werner schoss häufiger aufs Tor als Plea (36), Füllkrug liegt dahinter auf Platz fünf (29 Torschüsse).