Hannover 96: Niclas Füllkrug wird noch in diesem Jahr operiert

Niclas Fülkrug sah traurig von der Tribüne aus zu beim 0:1 seiner Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf. Der Stürmer wird am 27. Dezember in Augsburg am Knie operiert. Das verriet Horst Heldt am Samstagabend.

"Es ist kompliziert"

Füllkug wird beim Knie-Spezialisten Ulrich Boenisch in Augsburg operiert. Was genau gemacht werden muss, wird sich erst währednd der OP herausstellen. „Auf den Bildern ist etwas zu sehen, aber es ist eine Schwellung drin, das kann man erst bei der Operation entscheiden. Ich bin kein Arzt, es ist kompliziert.“