Nach der Schützenhilfe in der 2. Liga: Hannover 96 nimmt am Wintercup von Arminia Bielefeld teil

In der vergangenen Saison hatte Arminia Bielefeld einen großen Anteil am Aufstieg von Hannover 96. Am vorletzten Spieltag war es, als die mit den „Roten“ durch eine Fanfreundschaft verbundenen Ostwestfalen die Eintracht aus Braunschweig mit 6:0 aus dem Stadion schoss. Weil 96 zeitgleich gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart gewann , zog die Mannschaft von André Breitenreiter aufgrund des nun besseren Torverhältnisses an den Blaugelben vorbei auf den direkten Aufstiegsplatz zwei.

In der kommenden Winterpause bietet sich die Gelegenheit, „Danke“ zu sagen: Hannover 96 nimmt am „H-Hotels Wintercup“ der Bielefelder teil. Dabei handelt es sich um ein Blitzturnier, das am Samstag, 6, Januar 2018, ausgetragen wird und an dem neben der gastgebenden Arminia und Hannover 96 auch die Bundesligisten 1. FC Köln und Werder Bremen teilnehmen. Für die beteiligten Teams soll das Kräftemessen bereits ein echter Härtetest vor dem frühen Rückrundenstart am 12. Januar sein.