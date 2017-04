Zweiter Sieg unter Breitenreiter: So waren die Roten gegen den 1. FC Nürnberg in Form

Oliver Sorg - Note 3,5: Hatte es auf seiner rechten Abwehrseite mit dem ehemaligen 96er Constant Djakpa zu tun. Ohne große Fehler, gab auch in der Offensive ab und an Gas. Ließ nach der Pause etwas nach.

Oliver Sorg - Note 3,5: Hatte es auf seiner rechten Abwehrseite mit dem ehemaligen 96er Constant Djakpa zu tun. Ohne große Fehler, gab auch in der Offensive ab und an Gas. Ließ nach der Pause etwas nach. © dpa

Manuel Schmiedebach - Note 3 Genau wie sein Nebenmann Bakalorz von Beginn an hellwach und bissig in den Mittelfeldduellen. © imago