Viel Lust auf den Platz an der Sonne - aber Träumerei verboten

Den Spitzenreiter haben sie gestürzt und ordentlich neues Selbstvertrauen gesammelt. Heute Abend können sie sich für das 2:0 gegen Union Berlin noch richtig dafür belohnen und den Einstand von Neu-Trainer André Breitenreiter vergolden. Die „Roten“ greifen nach dem Platz an der Sonne in der 2. Liga. Zumindest für 24 Stunden kann Hannover 96 selbst die Tabellenführung erobern. Grundvoraussetzung ist dabei ein Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. Anpfiff in der HDI-Arena ist bereits um 17.30 Uhr.

"Müssen auf dem Boden bleiben"​

Der Weg nach oben ist offen. Läuft es gut, kann 96 in der englischen Woche einen gehörigen Schritt in Richtung Wiederaufstieg machen. Die Vergangenheit hat die „Roten“ jedoch demütig werden lassen. Jegliche Träumerei ist verboten. „Wir müssen auf dem Boden bleiben“, sagte Sportdirektor Horst Heldt. „Wir müssen konzentriert arbeiten und sehen, dass wir den Flow mitnehmen.“ Bei alledem, erklärte der 47-Jährige, dürfe aber die Lockerheit nicht verloren gehen.

Eine Lockerheit, die sich im 96-Spiel gegen Union nach dem Führungstreffer von Niclas Füllkrug eingestellt hatte (54. Minute). An die Zeit danach wollen die „Roten“ heute gegen den „Club“ anknüpfen. Breitenreiter wird dem Vernehmen nach derselben Elf wie gegen die Berliner vertrauen; es gibt auch keine Veränderungen im Kader.

Mehr Sicherheit unter Breitenreiter​

Was in dem Spiel besonders aufgefallen war: 96 ließ im Gegensatz zu vielen vorherigen Partien kaum Torchancen zu. Die Abstände zwischen den einzelnen Spielern wurden kurz gehalten. „Wir haben hinten so sicher gestanden wie nie zuvor in dieser Saison“, sagte Füllkrug, den heute ein besonderes Spiel erwartet: Der Ricklinger stürmt gegen den Verein, in dem er bis zum vergangenen Sommer zwei äußerst erfolgreiche Jahre verbrachte. 2 Millionen Euro war der 24-Jährige den „Roten“ vor der Saison wert.

Bisher hat Füllkrug nur sporadisch an die Leistungen von Nürnberg anknüpfen können. Unter Breitenreiter-Vorgänger Daniel Stendel blieb der lange Stürmer meistens außen vor, zählte nur selten zum Stammpersonal. Beim neuen Trainer fand er das nötige Vertrauen. Das will er jetzt peu à peu zurückzahlen. Mit weiteren Toren – der einzig legalen Währung eines Stürmers.