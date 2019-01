Die Hoffnungen, dass Ihlas Bebou der harmlosen Offensive von Hannover 96 in der Rückrunde neues Leben einhaucht, waren groß. Doch die neuerliche Muskelverletzung des Flügelflitzers im Trainingslager in Marbella verschärfte die Not in vorderster Front wieder. Bis Anfang März muss 96 ohne seinen torgefährlichen Flügelflitzer auskommen.

"Das ist ganz bitter für Ihlas", sagte Breitenreiter in Marbella. Und vor allem für 96. Der Ausfall des wendigen Stürmers ist eine Hiobsbotschaft für den abstiegsgefährdeten Bundesligisten. Vor dem Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen haben wir euch daher gefragt, was für die Roten überhaupt drin ist - und ob das Fehlen des Leistungsträgers generell aufgefangen werden kann.