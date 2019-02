Neunmal gastierte Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga bislang bei der TSG Hoffenheim. Und neun Mal konnten die Roten nicht gewinnen. Null Siege, zwei Unentschieden und satte sieben Niederlagen - das ist die Bilanz von 96 in Sinsheim. Die Statistik spricht vor dem Spiel also klar für die Nagelsmann-Truppe.

Am Sonnabend um 15.30 Uhr wagt das Team von Trainer Thomas Doll einen neuen Anlauf. Das Ziel: Im zehnten Versuch sollen endlich drei Punkte mit nach Hannover genommen werden. Damit würde 96 nicht nur die Negativserie in Sinsheim stoppen, sondern auch den ersten Auswärtssieg seit dem 21. Oktober 2017 (!) einfahren. Damals gewann das Team von der Leine mit 2:1 beim FC Augsburg. Doppeltorschütze: Niclas Füllkrug. Leider fehlt der Torjäger den Roten aktuell verletzungsbedingt.