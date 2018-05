Hannover 96: Oranje-Riese Wout Weghorst stürmt in die Bundesliga

Beim 6:0 gegen den 96-Testgegner Zwolle (21. Juli in Ilten) schoss er seine letzten beiden Tore für Alkmaar. Dem Sender Fox Sports sagte Weghorst: "Ich bedanke mich für zwei tolle Jahre. Es ist noch nichts klar, aber es gibt großes Interesse anderer Vereine. Die Bundesliga ist sicherlich eine Liga, in die ich passe."

In der vergangenen Saison hatte es mit 96 noch nicht gepasst. Hannover-Scouts hatten ihn beobachtet nach einer Saison mit 13 Treffern. In dieser Saison schoss er 18 Ligatore, sein Sturmpartner Alireza Jahanbakhsh sogar 21. Weghorst ist es also gewohnt, einen starken Sturmkollegen neben sich zu haben - eine gute Voraussetzung, wenn er mit Füllkrug stürmen will.