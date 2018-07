Im Liveticker: Hannover 96 im XXL-Test gegen PEC Zwolle

Noch ein Test und noch ein Training - danach gibt André Breitenreiter seinen Profis erst einmal ein paar Tage frei. Der Test gegen PEC Zwolle in Ilten wird dafür aber ein besonders harter, denn es geht überr zweimal 60 Minuten. Breitenreiter nennt diese Phase in der Vorbereitung den "Höhepunkt der Belastungssteuerung" und kündigte an, pro Halbzeit mit komplett unterschiedlichen Personal anzutreten. Im Liveticker bleibt ihr am Ball.