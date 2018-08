96-Pechvogel Prib im XXL-Interview: die Trance, das Klavier, die Europa-Ambitionen

Er ist ein Kämpfer. Resignieren will er nicht. Edgar Prib steht kurz vor seinem Comeback. Das war schon einmal so, im Februar 2018. Als er sich schon auf dem Platz der Bundesliga-Stadien sah, passierte es wieder: Kreuzbandriss im rechten Knie. Dem SPORTBUZZER erzählt er, wie er die Zeit erlebt hat und was er sich jetzt alles vornimmt.

Die erste Pokalrunde ist gespielt, das erste Ligaspiel steht an. Am Sonnabend (15.30 Uhr) startet 96 in Bremen in die neue Bundesliga-Saison. Edgar Prib (28) wird nicht mit dabei sein können. Der Ex-Kapitän kämpft in der Reha für die Rückkehr. Zwei Kreuzbandrisse im rechten Knie, seit einem Jahr kein Pflichtspiel mehr. Wir sprachen mit Prib über die harten Verletzungen – und den noch härteren Weg zurück.

Stichtag: 18. September Sie stehen wieder auf dem Platz, trainieren individuell. Wie fit sind Sie? Ich bin in der Endphase der Reha, das gibt jetzt noch mal richtig Power und Muskelwachstum. Ich mache viel isokinetisches Training, außerdem fange ich gerade mit den Power-Einheiten an, mit richtig fiesen Läufen, alles schon fast im maximalen Bereich. Mein Knie reagiert nicht negativ, da habe ich Glück. Mein Weg geht stetig weiter. Das setzt viel Energie frei. Ist der entscheidende „Return to play“-Test, bei dem die Belastbarkeit überprüft wird, denn schon geplant? Der ist am 18. September. Was dabei rauskommt, ist für alle Beteiligten – für meinen Operateur, für unseren Mannschaftsarzt Axel Partenheimer und natürlich mich selbst – ausschlaggebend, wie es weitergeht und woran ich noch arbeiten muss. Hoffentlich kann ich danach zumindest Teile vom Mannschaftstraining mitmachen. "So funktioniert es im wahren Leben leider nicht" Sind Sie bei der Reha im Zeitplan? Es gibt ja nur einen groben Zeitplan. Es ist nicht wie in einem Computerspiel, dass du Level 1 geschafft hast und dann kommt Level 2. So funktioniert es im wahren Leben leider nicht. Wenn du eine größere Verletzung hast, musst du es antesten: Was geht schon wieder? Ist das Knie schmerzfrei? Wenn ja, kannst du weiterarbeiten. Das ist ein Prozess. Du fängst klein an und baust darauf auf. Es ist nicht vorgeschrieben, dass ich nach drei Monaten wieder auf einem Bein hüpfen muss. Das wäre auch völliger Unsinn. Du probierst, und wenn es geht, geht’s. Und wenn nicht, muss man eben noch ein bisschen abwarten. Wie sehr vertrauen Sie dem Knie? Ich habe wieder vollstes Vertrauen. Das muss ich auch, weil ich irgendwann wieder Vollgas-Fußball spielen will. Natürlich geht noch nicht wieder alles, aber ich bin schon sehr nah dran an Fußball. Es ist wirklich deutlich besser als beim letzten Mal.

96-Leader Edgar Prib in der Endphase der Reha: So macht er sich wieder fit im Februar 2018 war es wieder soweit: Edgar Prib holte sich zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss. Kurz danach befand er sich wie in Trance, erzählte er dem SPORTBUZZER. Jetzt ist er fast wieder fit - und fühlt sich besser als beim letzten Mal. © Florian Petrow Edgar Prib beim Gewichte stemmen. © 2018 Oliver Vosshage Krafttraining gehört für Edgar Prib zum regelmäßigen Ablauf. © 2018 Oliver Vosshage Vitamindrink für die Nummer sieben: Edgar Prib. © Florian Petrow Nettes Ambiente für einen Dialog: Edgar Prib und Philipp Tschauner in der Eistonne. © Florian Petrow Am Wörthersee: Egdar Prib ackert und schwitzt für seine lang ersehntes Comeback nach seinem zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie. © Florian Petrow Im Trainingslager am Wörthersee war Felipe oft Edgar Pribs Trainingspartner bei individuellen Einheiten. Die beiden Angeschlagenen spielten sich auch mal einen Ball zu. © Florian Petrow Felipe will nach vorne flüchten, Edgar Prib legt alles rein, um ihn daran zu hindern. © Florian Petrow

Prib war "ganz lange" in Trance Im Februar rissen Sie sich zum zweiten Mal das Kreuzband. Sind einem in so einem Moment die Konsequenzen der Verletzung sofort bewusst? Natürlich. Wissen Sie, was in meinem Kopf los war? Ich bin damals nach dem Training so schnell wie möglich nach Hause gefahren. Ich wollte den „Doc“ gar nicht anrufen, war wie in Trance. Weil ich wusste, was auf mich zu­kommt, wenn es wieder ein Kreuzbandriss ist. Wie lange hält die Trance? Lange. Ganz lange. Du wachst erst richtig auf, wenn du wieder joggen kannst. Bis dahin sind es mindestens drei Mo­nate Pause. Die Zeit ist mit das Härteste. Bis dahin hast du das Gefühl, du bewegst dich überhaupt nicht von der Stelle. "Ein bisschen Abstand von dieser kleinen Welt, in der wir Fußballer leben" Was macht man in der Zeit? Du musst dich, so gut es eben geht, ablenken. Da war ich in einem Zwiespalt: Ich war noch Kapitän, wollte trotz der Verletzung, so gut es geht, für die Mannschaft da sein. Gleichzeitig brauchst du Ab­stand. Ein bisschen Abstand von dieser kleinen Welt, in der wir Fußballer leben – das ist wichtig.

Ablenkung durch Klavier und Konsole Wie haben Sie sich abgelenkt? Bei mir waren Familie und meine Verlobte wichtige Stützen. Ich habe ganz intensiv Klavier gespielt, das hat unheimlich geholfen. Und auch wenn das ein Vorurteil gegenüber Fußballprofis be­stätigt: Playstation spielen hat mir ebenfalls geholfen. Wie war es, danach wieder näher an die Mannschaft zu rücken? Nach dem Abstand hat das sehr, sehr gut getan. Danach kannst du wieder genießen, dabei zu sein. Wieder bei den Jungs, wieder die Witze zu hören, selber Witze zu reißen. Das ist ein Gefühl wie am ersten Tag nach sechs Wochen Urlaub. Da kommt man gar nicht aus dem Reden raus. Wie hat Sie das eine Jahr Pause verändert? Ich bin viel entspannter ge­worden, werde cooler an viele Sachen rangehen, nicht mehr so impulsiv. Ich war immer ein Kandidat, der sich wegen Kleinigkeiten mit dem Schiedsrichter angelegt hat. Manchmal war ich nicht nur auf 180, sondern auf 380. Da werde ich abgeklärter sein und die Energie vernünftiger nutzen. Aber wenn etwas wichtig ist, melde ich mich natürlich weiter zu Wort.

"Alle im Verein hätten es verdient, europäisch zu spielen"

Edgar Prib: Bilder seiner Karriere Edgar Prib macht Selfies mit den Fans. © Maike Lobback [Team zur Nieden] Edgar Prib im Jahr 2009: Portrait im Dress der SpVgg Greuther Fürth, bei der er seit der jugend spielte. © Getty Images Spätere Teamkollegen bei Hannover 96: Edgar Prib und Felix Klaus bei Greuther Fürth im Mai 2013. © imago sportfotodienst Der im russischen Nerjungri geborene Edgar Prib grüßt die Fans der SpVgg Greuther Fürth. © imago sportfotodienst Edgar Prib 2013 im Einsatz für Greuther Fürth gegen Matthias Ginter (damals SC Freiburg). © imago sportfotodienst Die Neuzugänge von Hannover 96 zur Saison 2013/14 bei der Trikotpräsentation: Florian Ballas, Salif Sané, Leonardo Bittencourt und Edgar Prib. © imago/Sielski Mame Diouf und Edgar Prib im Zoo Hannover. © imago/Future Image Sommertrainingslager 2014 in Bad Radkersburg: Edgar Prib und Manuel Schmiedebach. © imago/Kaletta Eddy, der Rasenmähermann. © imago/Kaletta Spaß im Regen: Edgar Prib und Leon Andreasen. © imago/Kaletta Edgar Prib im Duell mit Dortmunds Marco Reus. © imago/Thomas Bielefeld Sommertrainingslager 2016 auf Norderney: Edgar Prib verfolgt Manuel Schmiedebach. © Florian Petrow Edgar Prib am Nordseestrand. © Florian Petrow Der Abstieg von Hannover 96 führt Edgar Prib im Frühjahr 2017 zurück an die alte Wirkungsstätte bei Greuther Fürth. Nach dem Spiel grüßt er die alten Fans. © imago/Zink Edgar Prib beim Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig. © imago/Hübner Bitterer Moment: Im August 2017 muss Edgar Prib das Training abbrechen. © Florian Petrow Die Diagnose lautet kurz darauf: Kreuzbandriss. © Florian Petrow Im Februar 2018 steht Edgar Prib ... © Florian Petrow ... endlich wieder auf dem Trainingsplatz. © Sielski-Press Kurz darauf reißt sich Edgar Prib erneut das Kreuzband. © Maike Lobback Am Wörthersee: Egdar Prib ackert und schwitzt für seine lang ersehntes Comeback nach seinem zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie. © Florian Petrow

Die Kapitänsbinde ist weg. Ändert das etwas an Ihrer Rolle in der Mannschaft? Nullkommanull. Das ändert gar nichts! Mich hat das nicht verändert, als ich Kapitän wurde. Wenn ich was sehe, was nicht passt, melde ich mich zu Wort. Da nehme ich mich nicht raus. Ich bin ja mittlerweile ein erfahrener Spieler, da habe ich eine gewisse Verantwortung. Sie sind seit fünf Jahren in Hannover. Wie hat sich 96 in der Zeit verändert? 96 hat sich als Verein sehr positiv verändert. Sportlich gab’s Highlights, da wollen wir irgendwann auch wieder rankommen. Das war ja auch mein Ziel, als ich hier hergekommen bin ... "Dann kam Eddy, und es ging den Bach runter" ... Sie kamen kurz nach der Europa-Zeit! Genau. Zwei Jahre Europa – dann kam Eddy, und es ging den Bach runter. (lacht) Aber ernsthaft: Der Aufstieg hat unheimliche Kräfte freigesetzt, das hat man vergangene Saison schon gesehen. Wenn wir nicht so viele Baustellen drum herum gehabt hätten, wäre noch viel mehr drin gewesen. Ich hoffe, dass die Fankrise überwunden ist. Alle im Verein hätten es verdient, europäisch zu spielen. Aber für den Weg dorthin braucht es viele kleine Schritte. Ich träume da nicht aktiv von, aber 96 müsste eigentlich weiter oben stehen. Von den Strukturen, von der Sympathie auch.