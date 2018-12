Hannover 96: Philipp Tschauner auf dem Sprung - zum FC Ingolstadt? 

Die BILD bringt als möglichen "Abnehmer" den FC Ingolstadt ins Gespräch. Die Mannschaft von Jens Keller, der bereits der dritte Trainer in dieser Saison ist, kämpft ebenfalls um den Klassenerhalt - und hat sogar einen Punkt weniger nach 18 Spielen auf dem Konto (zehn), als Hannover 96 in der Bundesliga. Philipp Tschauner soll bei den Schanzern die Nummer eins der Rückrunde werden. Im Gespräch sei eine Leihe bis Sommer 2019.

In welchen Mannschaftsteilen ist Hannover 96 aufgestellt - und in welchen hat die Hinrunde eklatante Schwächen offenbart? ©

Im Jahr 2015 wurde der gebürtige Schwabacher vom damaligen 96-Sportdirektor Dirk Dufner an die Leine gelotst. Über den 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München und FC St. Pauli verschlug es "Tschauni" in die Landeshauptstadt zu Hannover 96. Damals kehrte Tschauner dem Kiezclub den Rücken, weil er nach dreieinhalb Jahren nicht mehr die Nummer eins am Millerntor war.

Vertrag bis 2020

Der "Platzhirsch", wie ihn Breitenreiter nannte, hatte einen großen Anteil am Wiederaufstieg von Hannover 96 in die 1. Bundesliga. Er beerbte Edgar Prib als Spielführer, aber sowohl seinen Stammplatz als auch die Kapitänsbinde musste er zu Beginn dieser Spielzeit abgeben. In dieser Spielzeit kommt Tschauner auf zwei Einsätze: Beim 0:2 im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg und beim 1:3 in der Liga auf Schalke. Insgesamt hütete der 1,96-Hüne 66 Spiele das 96-Tor.

Dass sich "Bruno" Esser im Trainingslager am Wörthersee als "einen Tick besser" erwies, begründete "Breite", ist nun ausschlaggebend für die Situation des 33-jährigen Tschauners. Am 28. Dezember startet Hannover 96 in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Bis zum 30. Dezember wollen Breitenreiter und Co. gegen die Krise bei 96 mit Extra-Training steuern. Spätestens im neuen Jahr dann wohl ohne "Tschauni".

mcb