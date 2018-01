Pirmin Schwegler: "Auf dem Platz gibt´s keine halben Sachen, dann scheppert´s auch mal"

Wie konnten Sie sich auf Schalke in die Zweikämpfe stürzen?

Man muss nicht in jeden Zweikampf oder Kopfball ge­hen, wenn der Ball auf einen zufliegt. Ich habe auch mal überlegt: Was machst du jetzt? Da duckt man sich ein bisschen und versucht den Ball weiter oben zu treffen. Das hat in einem Zweikampf nicht funktioniert, als ich am Kinn getroffen worden bin. Da habe ich auch gedacht: Muss das schon wieder sein? Ich habe mich kurz geärgert, aber ich wollte ja unbedingt spielen. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft fühlt sich ganz wohl, wenn ich dabei bin. Da nehme mich das gern in Kauf.

Hat das auch damit zu tun, dass Sie als eineinhalbjähriges Kind an Leukämie erkrankt waren und den Krebs besiegen konnten?

Das hat mich demütiger ge­macht, ich kann vieles ganz gut einordnen. Aber ich glaube, das ist mein Naturell, ich bin so geboren.

Sie sind der Kopf der Mannschaft, aber der wird immer wieder in Mitleidenschaft gezogen – wie beim Dortmund-Spiel, als Sie einen Zahn verloren.

Ich bin ein ruhiger Typ, aber wenn ich auf den Platz gehe, dann gibt’s keine halben Sa­chen. Da will ich gewinnen, und dann scheppert’s auch mal. Ich gehe keinem Zweikampf aus dem Weg, tue manchmal dem Gegner weh, aber ich muss auch einiges einstecken.