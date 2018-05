Hannover 96: Pirmin Schwegler verlängert vorzeitig – "Will diesen Weg weitergehen"

Mitelfeldpieler Pirmin Schwegler hat seinen ursprünglich bis zum Sommer 2019 laufenden Vertrag bei Hannover 96 vorzeitig um ein Jahr bis 2020 verlängert.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir eine turbulente Saison mit viel Unruhe im Umfeld hatten", wird der 31 Jahre alte Schweizer auf der Vereins-Website zitiert. "Natürlich macht man sich Gedanken um alles, was rund um den Verein los war, aber ich bekenne mich zu 96 und kann für mich klar sagen: Ich will diesen Weg mit Hannover 96 weitergehen. Nun hoffe ich erst einmal darauf, dass wir die Spielzeit erfolgreich zu Ende bringen und dann gemeinsam in die kommende Saison starten."