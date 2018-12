Hannover 96: Pirmin Schweglers offene Analyse - wird Pape Cissé der neue Salif Sané?

Möglichst zum Start ins Trainingslager in Marbella am 3. Januar soll die Verstärkung an Bord sein. Schon am 19. Januar geht’s mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter. Wenn es eine Aufholjagd geben soll, braucht 96 da gleich einen Sieg. Und dazu sollten bis dahin die Qualitätslücken im Team geschlossen sein.

Den Versuch, den der Verein starten will, um doch noch mal gegenzusteuern, führt über neue Spieler. „Wir müssen Schwachstellen durch Transfers geschlossen bekommen“, kündigt Manager Horst Heldt an.

Der Bauleiter: In der sportlichen Krise entschied auch in den vergangenen Jahren immer nur einer: Martin Kind. Der 96-Chef ist Bauleiter an allen Fronten. Er ringt mit der DFL, mit der Opposition und auch mit der kurzfristigen Entscheidung, wie es weitergehen soll, damit 96 doch noch die Klasse halten kann. ©

Schwachstelle 1 – die Abwehr

Mindestens ein Innenverteidiger soll kommen. Auf der Liste steht nach SPORTBUZZER-Information auch Pape Abou Cissé von Olympiakos Piräus. Er ist Senegalese wie Salif Sané, seit Oktober auch Nationalspieler. Mit 1,97 Metern ist der 23-Jährige noch einen Zentimeter länger als Sané.

Einen Mini-Sané kann man ihn so kaum nennen. Mit seiner Größe bekäme die 96-Abwehr mehr Lufthoheit. Mit einem Kopfballtor half Cissé gerade erst Piräus zum 3:1 in der Europa League gegen den AC Mailand. Die Italiener schieden aus, Olympiakos wurde Gruppenzweiter und trifft in der Zwischenrunde auf Dynamo Kiew. Der Nachteil für 96 – Cissé soll fünf Millionen Euro kosten. Eigentlich deutlich zu viel für die beschränkten 96-Möglichkeiten. Zumal ja weitere Spieler kommen sollen. Geplant ist zur Finanzierung ein Mix aus ablösefreien Spielern, Leihgebühren und Ablöse.

Schwachstelle 2 – die Offensive

Niclas Füllkrug, als Torgarant vorgesehen, wird heute in Augsburg am Knie operiert und in dieser Saison nicht mehr spielen. Bobby Wood hat zwar wie Hendrik Weydandt dreimal getroffen, gegen Düsseldorf zeigte sich aber erneut, dass die Durchschlagskraft fehlt. Einen Stürmer in der Winterpause zu finden, der Tore in der Bundesliga garantiert, das wird eine besonders anspruchsvolle Aufgabe für den Manager. Denn Heldt kann die Spieler nicht mit tollen Perspektiven nach Hannover locken – der Abstieg ist ja wahrscheinlicher als die Rettung.