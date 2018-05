Hannover 96 plant eine dritte Mannschaft: So soll Fortuna 96 in der Kreisliga spielen

Hannover 96 möchte eine dritte Mannschaft in Hannovers kleinem Fußball etablieren. „Wir kaufen uns nicht ein, wir fangen unten an“, sagt Martin Mader. Nicht ganz unten in der Kreisklasse, aber ziemlich weit, in der Kreisliga. So kam 96 auf den Traditionsverein Fortuna Sachsenross. Der Kreisligist wartet nun auf einen Termin mit Martin Kind.

Der kleine Fußball ist groß in Hannover. 5000 Frauen und Mädchen sowie 26 000 Männer und Jungen und sind allein im Kreis Hannover-Stadt Mitglied eines Fußballclubs. Im Kreis Hannover-Land kommen noch einmal 35 000 Mitglieder dazu. Fußball hat eine riesige Strahlkraft in der Stadt und in der Region. Im Vergleich dazu ist Hannover 96 ein kleines Licht im kleinen Fußball. Altherrenteams, die erfolgreichen Frauen (Oberliga-Aufsteiger) und die Futsal-Abteilung kicken eher heimatlos mal hier, mal dort, während die Profis und die Talente an der HDI-Arena oder in der Eilenriede zu Hause sind. Dies wollen Stefan Mertesacker und Martin Mader ändern. Papa Merte steuert die lange Erfahrung dazu, Mader ist der Macher einer aufgepeppten Fußball-Amateur-Abteilung. Dem 51-Jährigen fehlt der große Name Hannover 96 im kleinen Fußball.

Von der Kreisliga in die Oberliga Mader sitzt beim Kaffee im Zentrum Hannovers und erklärt das Amateur-Modell. Seine Ziele sind ambitioniert. „Mein Ziel ist es, eine dritte Mannschaft von 96 von der Kreisliga in die Oberliga zu führen“, sagt er, „wir kaufen uns nicht ein, wir fangen unten an.“ Nicht ganz unten in der Kreisklasse, aber ziemlich weit, in der Kreisliga. Geplant ist der Aufbau einer dritten und vierten Mannschaft, dazu soll es Nachwuchsteams geben. Mader hatte bei einer 96-Sitzung im Oktober angemerkt, „dass Werder Bremen eine siebte spielende Herren hat“. Bei 96 spielt keine Herrenmannschaft im Breitensportbereich. „Alle haben gesagt, das ist eine Super-Idee“ Der 51-Jährige denkt nicht nur an die Aktiven, sondern auch an die Fans. Als Beispiel nennt er „den HFC Falke in Hamburg mit Fans vom HSV“. Mit dem Unterschied, dass die ehemaligen HSV-Fans Falke in Eigenregie aufbauten. Hinter dem Aufbau einer neuen Breitensportabteilung steht hinter Mader und Mertesacker der 96-Chef Martin Kind. Dennoch stellt sich Mader vor, „dass ein Teil der Fanszene zu den Amateurspielen kommt, auch die Ultras, die sich mit dem Non-Profit-Fußball identifizieren können“. Bei 96 bekommt Mader Rückenwind für seinen Vorstoß, auch von Kind: „Alle haben gesagt, das ist eine Super-Idee.“

„Es ist nicht so, dass wir den Vereinsnamen aufgeben wollen“ Bleibt die Frage der Umsetzung und nach dem Verein, der 96 die Spielgenehmigung für die Kreisliga abtritt. So kam 96 auf den Traditionsverein Fortuna Sachsenross, wo früher die Frauen-Bundesliga zu Hause war. Mader ist bereits weit mit seinem Plan. „In der ersten Saison können wir als Fortuna 96 in der Kreisliga starten“, erklärt er. Der Name würde ein Jahr später an Hannover 96 übergehen. Und die Kosten? „Der Kreisliga-Betrieb kostet etwa 20 000 Euro“, sagt Mader. Kreisliga bis Oberliga, das kennt Mader als Teammanager beim HSC. Dort wird er wohl ebenfalls bleiben. Trainer Martin Polomka „möchte weiter mit mir zusammenarbeiten“. Von Maders 96-Idee bis zur Umsetzung wird es noch dauern, glaubt der Vorsitzende von Fortuna Sachsenross, Heinz Petersen. „Noch gibt es nichts Konkretes, wir warten auf den Termin mit Martin Kind“, sagt Petersen, „es ist nicht so, dass wir den Vereinsnamen aufgeben wollen. Dazu bräuchten wir einen Mitgliederbeschluss. Und wir möchten natürlich wissen, was 96 gibt.“

Der Turnerbund Sachsenroß ist sogar älter als 96, er wurde 1891 gegründet und fusionierte 1971 mit Fortuna. Beim 96-Modell des Einstiegs bei Fortuna, so Mader, würde sich 96 über Platzpflege, Renovierungen und Um­bauten in Eigenleistung en­gagieren. Wann 96 sich im kleinen Fußball am Sahlkamp breitmachen möchte, ist noch nicht klar. „Ich rechne damit, dass man eventuell zur Saison 2019/2020 damit starten könnte“, sagt Fortuna-Chef Petersen. Interesse und Kritik von anderen Vereinen Neben Fortuna Sachsenross waren weitere Vereine interessiert, andere stehen dem 96-Breitensportkonzept skeptisch gegenüber. Mader hat dafür Verständnis: „Die Fußball-Szene ist vorsichtig, wenn ein Gigant wie 96 auf den Markt tritt“, sagt er, „dessen bin ich mir be­wusst. Andere fürchten um ihre Spieler, das macht ein Stück weit auch Angst.“ Mader möchte keine Ängste schüren, sondern die 96-Familie vergrößern. „Auch die Kinder von Fit und Kids wollen wir aufnehmen, wir wollen mitgliedsstärkster Verein Hannovers werden, Hannover 96 zu einem Familienverein machen und jungen Spielern einen Platz geben, die es leistungsmäßig nicht nach oben schaffen“, sagt Mader, „die Leute in Hannover kennen mich: Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig.“

