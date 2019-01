Hannover 96 plant für die zweite Liga: "Wir sind Abstiegskandidat"

Wohin führt der Weg von 96? Gelingt doch noch die Rettung? Der Trainingsauftakt in Marbella am Donnerstag ist schon geplatzt. Das Flugzeug, das die Mannschaft zur Zwischenstation Zürich bringen sollte, konnte nicht starten. Ab Freitag soll dann im Trainingslager ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt gemacht werden. Trainer An­dré Breitenreiter will in der spanischen Sonne die langen Schatten der Hinrunde vertreiben. Dennoch muss sich 96 der düsteren Realität stellen. Es ist eben nicht sicher, dass der Mannschaft noch die Wende gelingt. Als Vorletzter mit nur elf Punkten wird der Weg dahin kein leichter sein.

Einen Entwurf für die Bundesliga, falls der Klassenerhalt geschafft wird – und einen für die zweite Liga. Sollte 96 ins Unterhaus absteigen, werden die finanziellen Folgen dramatisch sein. Der Haushalt von 85 Millionen Euro musste schon nach dem letzten Abstieg 2016 „um mehr als die Hälfte gekürzt werden“, weiß Kind. So wird 96 auch wieder hart rechnen müssen, falls es erneut runtergeht in Liga zwei.

Zwei Neue für die Rettung

Das aber will Kind noch unbedingt vermeiden. „Wir dürfen nicht absteigen“, formuliert er die Zielvorgabe für die Rückrunde. Um die Mannschaft aufzupeppen, sind mit Kevin Akpoguma und Nicolai Müller zwei potenzielle Stammspieler verpflichtet worden. Akpoguma bestand am Mittwoch den Medizincheck, er war unter anderem bei Doktor Marc Ewig in der Radiologie am Raschplatz. Nachmittags lief er schon beim Laktattest mit. Müller stieß am Donnerstagmorgen dazu.