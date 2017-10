Hannover 96 plant im Winter ohne Trainingslager

„Ein Trainingslager würde nur bedingt Sinn machen, eine Woche sollte man sich schon wieder an das deutsche Klima gewöhnt haben und nicht drei Tage vor dem Start noch in der Sonne sein“, erklärt Heldt, „aber ich weiß, dass einige Mannschaften fahren.“

96 plant den Winter 2017/2018 zum ersten Mal seit acht Jahren ohne Trainingslager. Wegen der kurzen Winterpause (18. Dezember bis 11. Januar) bleibt 96 in Hannover.

Salif Sané packt mit an.

"Strandgut"-Hotelchef Karsten Werner im esoterischen Gymnastikraum. Hier machen die 96-Profis ihre Stabilisationsübungen. Sehr geschmackvoll mit Blick aufs Meer und Kerzen an den Wänden.

Das 96-Trainingslager im Juli 2017 in Garding

Unter besonderen Vorzeichen würde 96 allerdings ein Trainingslager einstreuen. Sollte es zum Beispiel eine lange Negativserie geben, würde 96 über ein Trainingslager um Silvester herum nachdenken. Aber von dem Fall geht Heldt nicht aus. Ihm ist wichtig, dass „die Spieler auch mal durchschnaufen“ können.

Im Winter 2009/2010 war 96 nicht ins Wintertrainingslager gefahren. Bei Mistwetter in Hannover bereitete sich die nach dem Tod von Robert Enke verunsicherte Mannschaft auf die Rückrunde vor. In den Jahren danach lernte 96 die Sonne und die Plätze in Monte Gordo (zweimal/Portugal), Belek (viermal/Türkei) und Jerez (einmal/Spanien) kennen.