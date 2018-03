Hannover 96 plant neue Podiumsdiskussion gemeinsam mit dem Fanbeirat

Wie der Verein am Mittwochnachmittag in einer Presseerklärung mitteilte, wird in der Woche ab dem 12. März der Versuch unternommen, diese Veranstaltung gemeinsam mit dem Fanbeirat "auf die Beine zu stellen". Zusätzlich wird es am 12. März in der HDI-Arena einen Informations- und Dialogabend für alle 116 offiziellen Fanclubs geben. "Selbstverständlich bleibt [...] die Einladung des Vorstands von Hannover 96 e.V. [...] weiterhin bestehen", heißt es in der Erklärung dazu.