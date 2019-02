Der Platzwart: Trainer? Erlöser? Ein Peter Neururer traut sich bei Hannover 96 alles zu

Hannover 96 hat Peter Neururer viel zu verdanken. Sportlich, rhetorisch und vor allen Dingen modisch. 96 liegt Neururer immer noch am Herzen, und so hat der Experte für untragbare Sachen an Martin Kind geschrieben und ihm gesagt, was er von Horst Heldt hält: „Wenn mein Sportdirektor mit drei verschiedenen Vereinen verhandelt, wäre er bei mir sofort untragbar.“

Untragbar? Wenn einer es wissen muss, dann Neururer. Aber: Drei Vereine? Hat Heldt neben Köln und Wolfsburg etwa auch mit Hannover 96 verhandelt? Und worüber? Was weiß Peter Neururer, was wir nicht wissen? Oder verhandelt Hannovers Horst Heldt – Kampfname HaHoHe – immer noch, sogar in diesem Moment?

Meistermannschaften wie Nürnberg und Stuttgart haben akuten Bedarf an Sportdirektoren. Wenn jemand in Deutschland und den angrenzenden Ligen auch nur „Sportdirektor“ denkt, hat Horst Heldt schon immer reflexartig zur Luftpumpe gegriffen. Und würde Horst Heldt nicht wunderbar nach Stuttgart passen? Oder nach Nürnberg?

Neururer ist ein Universal-Analytiker

Neururer ist ein Fuchs. Aus langjähriger Erfahrung weiß er, was Abstiegskandidaten neben irgendeinem Sportdirektor vor allem brauchen – ihn! Seine Erfahrung. Der Mann ist Universal-Analytiker. In seiner aktiven Zeit kannte Neururer an jedem Spieltag die Zwischenstände auf allen Plätzen der 1. und 2. Liga, die Lottozahlen vom Mittwoch, seinen Marktwert sowie die Spritpreise bei Aral und bei Shell. Und bei Texaco.

Neururer als Trainer bei 96, sollte Thomas Doll scheitern? Aller guten Dinge sind drei? „Ich bin topfit und absolut im Thema“, versicherte er erst vor wenigen Tagen auf Nachfrage. Okay, aber das hat Thomas Doll auch gesagt, bevor er entsetzt feststellen musste, dass der Karlsruher SC, Energie Cottbus und Hansa Rostock als direkte Konkurrenten und Punktelieferanten im Abstiegskampf gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Hoffenheim? Doll und seine Assistenzkatze mussten sich einlesen. Leipzig? Spielte Oberliga Nordost, als Doll das letzte Mal Bundesligatrainer war. Nürnberg als Pokalsieger war den beiden natürlich ein Begriff.

Da ist Neururer anders im Film. Er verfügt zudem über ausreichend Ortkenntnis und hat mehr Zeit im Keller zugebracht als irgendein Mensch oder irgendeine Setzkartoffel vor ihm.

"Klar passt Peter Neururer in die Bundesliga!"

Peter Neururer ist Illeist, er spricht standesgemäß in der dritten Person von sich, so wie es Julius Caesar, Lothar Matthäus, das Ailton und der oder das Gollum getan haben: „Klar passt Peter Neururer in die Bundesliga!“ hat Peter Neururer gesagt, „die Frage ist nur, wohin. Zu Bayern München passt er mit Sicherheit nicht.“ Glück gehabt, 96! Ein Konkurrent weniger. Klar ist auch: Neururer zieht die Münchener garantiert nicht aus dem Vizemeistersumpf. Da müssen die dann gucken, wie sie mit Zinedine Zidane oder irgendeiner anderen Klappleiter zurande kommen.

Die Frage ist: Geht es Neururer überhaupt um ein Traineramt? Zwei Etagen höher wird in absehbarer Zeit ein Job frei. Und Erlöser? Traut er sich zu. Außerdem – hat der nicht auch immer in der dritten Person von sich erzählt? Passt. Und sucht Kind nicht seit geraumer Zeit sein Nach-Ich? Fündig geworden ist er nie, dabei kreist das richtige Kaliber seit Jahren in regelmäßigen Abständen um das Courtyard-Hotel wie der Komet Harley um die Erde.

Die Planungen sollten also beginnen: Stadionnahen Golfplatz bauen, Präsidentenfriseur suchen, Fruit of the Loom als Trikotsponsor und Texaco als Mobilitätspartner anfragen. Und größer denken. Neue Namen für Stadion (kurzfristig) und Stadt (bei Erfolg): Wie die Neuremitage. In St. Petersburg.