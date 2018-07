Hannover 96: Polizei will wieder Maßnahmen gegen Problemfans einleiten

Wer sich im Umfeld von 96-Spielen in jüngster Vergangenheit danebenbenommen hat, muss sich darauf einstellen, dass das Stadion, das Arena-Umfeld und die Innenstadt für ihn bei Heimspielen Tabuzone sind. Die Nachricht von der neuerlichen Polizei-Maßnahme dürfte in der 96-Szene gar nicht gut ankommen.

Für einige Fußball-Chaoten von Hannover 96 dürfte die neue Saison schon vorbei sein, bevor sie begonnen hat. Die Polizeidirektion Hannover will auch in der kommenden Spielzeit wieder Aufenthalts- und Betretungsverbote für Problemfans verhängen.

Polizei prüft Maßnahmen​

Die Behörde bestätigte am Montag auf Sportbuzzer-Anfrage, dass man auch in diesem Jahr „präventivpolizeiliche Maßnahmen“ gegen 96-Störer prüfe. Wer dabei ist, kann sich in Kürze auf Post einstellen: „Anhörungsbögen müssten den Betroffenen in den kommenden Tagen zugestellt werden“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse.

Eine Zahl, für wie viele Personen das aktuelle Verbot gilt, nennt er nicht. Die stehe erst fest, wenn die Phase der Anhörung abgeschlossen ist und die Ausgesperrten ihre Bescheide erhielten.