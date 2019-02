Kind gibt Heldt Job-Garantie: "Die Chance, den Wiederaufstieg zu organisieren"

Oft wurde diskutiert: Wie viel hat der Hannover 96-Manager dazu beigetragen, dass die Roten im Tabellenkeller der 1. Bundesliga festsitzen? Längst ist klar, dass der Kader, zusammengestellt von Horst Heldt, nicht durchweg bundesligatauglich ist. Der Abstiegskampf spricht seine eigene Sprache. Doch nun darf Heldt aufatmen - unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit bleibt er wohl in Amt und Würden.

Der nächste Brocken

Der 23. Spieltag steht vor der Tür, zu Gast ist Eintracht Frankfurt. Ein Brocken, gespickt mit einem der stärksten Stürmertrios Europas: Jovic, Rebic und Haller, die am Donnerstag Schachtjor Donezk in der Europa League empfangen (zum SPORTBUZZER-Liveticker). Hannover 96 hat gerade in der Offensive wenig bis keine Ideen und bietet die zweitschlechteste Defensive (nur VfB Stuttgart ist schlechter) der Bundesliga auf. Torverhältnis: 20:47.