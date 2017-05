96-Trainer Breitenreiter rechnet nicht mit Schmiedebach-Einsatz gegen Heidenheim

Das Aufstiegsfinale steuert langsam auf den dramatischen Höhepunkt zu: Am Freitag gastiert Hannover 96 in Heidenheim. Kapitän Schmiedebach wird dann sehr wahrscheinlich nicht dabei sein. Unklar ist auch, ob Uffe Bech einsatzfähig ist.

Hannover 96 bangt vor dem Spiel in Heidenheim um zwei Spieler. Kapitän Manuel Schmiedebach ist angeschlagen, er hat eine „subfasziale Einblutung an der rechten Wade“, sein Einsatz am Freitag in Heidenheim ist stark gefährdet. Nachdem er am Dienstag nicht trainieren konnte, musste Schmiedebach auch bei der Einheit am Mittwoch im Mannschaftstraining passen. "Es wird sehr wahrscheinlich nicht reichen", sagte 96-Trainer Andre Breitenreiter. Entscheidung am Donnerstag Unklar sind auch die Einsatzchancen von Uffe Bech. Der Stürmer, der sich am Dienstag im Training am Knie verletzte, konnte am Mittwoch ebenfalls nicht an der Übungseinheit teilnehmen. Bei beiden Spielern soll sich am Donnerstag entscheiden, ob sie spielen können. Im Falle des wahrscheinlichen Ausfalls wird Schmiedebach in Hannover bleiben: Der Kapitän soll sich die Reisestrapazen sparen und seine Wadenverletzung auskurieren, so Breitenreiter.

Die 96-Trainingsbilder vom 2. Mai Haben sich lieb: Martin Harnik (links) und Miiko Albornoz. © Florian Petrow Angst oder Freude? Edgar Prib beim Kopfball. © Florian Petrow Kollektive Trinkpause. © Florian Petrow Da geht die Sonne auf: Edgar Prib hat gut Lachen. © Florian Petrow Papier schlägt Stein: Miiko Albornoz und Salif Sané. © Florian Petrow Sorgenkind: Uffe Bech muss aufgrund von Problemen mit dem linken Knie das Training abbrechen. © Florian Petrow Sorgenkind: Uffe Bech muss aufgrund von Problemen mit dem linken Knie das Training abbrechen. © Florian Petrow Anschließend wird Bech wird mit dem Golfkart abtransportiert. © Florian Petrow André Breitenreiter und Charlison Benschop kümmern sich um den Nacken von Marvin Bakalorz. © Florian Petrow André Breitenreiter und Niclas Füllkrug. © Florian Petrow Charlison Benschop behauptet den Ball gegen seinen Sturmkonkurrenten Artur Sobiech. Macht er ihn? Artur Sobiech beim Torabschluss. © Florian Petrow

Spielansetzung am Freitag ein Vorteil Abgesehen von der Personallage prophezeit Breitenreiter einen "harten Fight". Der 96-Trainer betont entsprechend kämpferische Tugenden. "Es geht darum, dagegenzuhalten und erfolgreich zu sein - und drei Punkte einzufahren." Der erhoffte Sieg spielt für die 96-Verantwortlichen auch mit Blick auf die Spieltagsansetzung eine Rolle. Breitenreiter will mit seiner Mannschaft den Zeitpunkt des Spiels am Freitagabend nutzen, um den Druck an die anderen Aufstiegskonkurrenten weiterzugeben. Auch Manager Horst Heldt sieht einen klaren Vorteil in der Spielansetzung am Freitag. Der Grund: "In der aktuellen Situation möchte man agieren und das geht nur auf dem Platz", so Heldt.

Für Hannover 96 geht es übrigens bereits am Donnerstag los. Per Flieger. Die 515 Kilometer mit dem Bus in die Heidenheimer Voith-Arena ersparen sich die Spieler. 96 fliegt stattdessen am Donnerstag nach Stuttgart. Nach dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr) geht es wieder über Stuttgart zurück nach Hannover.

