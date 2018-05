96-Profi Waldemar Anton stellt klar: "Ein Wechsel ist kein Thema"

Und weil Anton in der schwierigen 96-Saison einer der stärksten Profis im roten Trikot war, weckt er Begehrlichkeiten. Der AC Mailand soll ihn vor seiner Oberschenkelverletzung beobachtet haben. Immer wieder gab es Gerüchte um seinen Abschied im Sommer aus Hannover. Mit denen räumt Anton auf. „Ich habe noch Vertrag. Ich bin sehr zufrieden in Hannover, ich bin glücklich. Ich sehe keinen Grund, irgendetwas anderes zu machen. Ein Wechsel ist kein Thema“, sagte das Talent gestern.

Er ist der Beste in Niedersachsen. 96-Verteidiger Waldemar Anton wurde am Montag vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) zum Fußballer des Jahres 2018 ausgezeichnet. Vor Mittelfeldspielerin Pernille Harder vom Frauenfußball-Bundesligisten Wolfsburg und Drittliga-Torjäger Benjamin Girth vom SV Meppen.

Auch in der Profimannschaft mauserte sich Anton fortan zum Stammspieler. Er führte die "Roten" mit einer starken Saison zurück in die Bundesliga. Mitte Juli verlängerte Hannover 96 mit dem Eigengewächs bis 2021. © imago/Kaletta

Erst Daniel Stendel sah das Potenzial fürs Mittelfeld. „Schön zu sehen, dass junge Spieler solche Leistungen zeigen“, fand auch der damalige 96-Torwart Ron-Robert Zieler. Unter Stendel schoss Anton am 15. April 2016 sein erstes Bundesliga-Tor in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach. © imago/Rust

Waldemar Anton ist ein Hannover-Junge mit Wurzeln in Usbekistan und im Stadtteil Mühlenberg. Sein Vater war Leistungsschwimmer, er selbst ist ein Mathe-Ass mit Abitur. Aber „Waldi“ durfte sich schon länger ausrechnen, dass es was wird mit seiner Profi-Karriere. Vom Mühlenberger SV kam er 2008 in die 96-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Anton mit der A-Jugend das Endpsiel um die deutsche Meisterschaft. © imago/Sielski

„Du bist einer, der von der ersten bis zur letzten Minute alles gibt. Wenn du auf dem Platz stehst, willst du gewinnen“, beschrieb ihn 96-Aufsichtsrat Martin Andermatt in seiner Laudatio. Anton ist einer, der auf dem Boden geblieben ist, einer der den schwierigen Sprung aus der Jugend in den Profibereich geschafft hat und dabei keinen Hype um sich selbst macht. In der Sommerpause würde er gerne in seine Heimat Russland. „Wenn es möglich ist, möchte ich ein WM-Spiel sehen“, sagte er. Seinen Urlaub hat er noch nicht geplant.

Anton für die Nationalmannschaft? Mertesacker macht Mut

Was er kann, sehen auch andere. Wie Weltmeister Per Mertesacker, der am Montag mit einer Videobotschaft über die Leinwand in Barsinghausen flimmerte. „Mit deiner Einstellung und deinen guten Leistungen musst du dich weiter empfehlen. Zum Beispiel für die Nationalmannschaft. Ich bin diesen Weg auch über 96 gegangen. Mit deiner Willensstärke und deiner Kraft kannst du das auch packen“, sagte der 104-fache Nationalspieler.

Anton war geschmeichelt. „Per Mertesacker hat so viel erreicht. Wenn man von ihm persönliche Worte hört, ist das was besonderes. Ein Dankeschön an ihn“, sagte er. Anton war in seiner ersten Bundesligasaison eine große Säule in der 96-Defensive.