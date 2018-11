Sportbuzzer-Prognose: So viele Punkte holt Hannover 96 bis zum Ende der Hinrunde

Der Blick auf den Punktestand kann schon mal täuschen. Bei 96 steht nur eine 9 – da fällt es nicht so leicht zu glauben, dass schon elf Spieltage vorbei sind. Das heißt auch – bis zum Ende der Hinrunde bleiben nur noch sechs Möglichkeiten, das Konto so aufzufüllen, dass 96 nicht zu sehr ins Minus gerät.

Wie punktet 96 also? 96-Chef Martin Kind hat schon mal in einer unruhigen Nacht „alle Szenarien durchgespielt“. Seine Hoffnung: „Der Sieg gegen Wolfsburg gibt Selbstvertrauen, so dass sich die Mannschaft stabilisiert.“ Allerdings ist der nächste Gegner schon der schwerste – in Gladbach hat bis jetzt noch kein Gegner auch nur einen Punkt geholt. „Es gibt ja immer mal wieder Überraschungen“, Kind wünscht sich ein Unentschieden. SPORT BUZZER-Prognose: Das wird nichts.

Als Richtschnur für Abstiegskandidaten gelten gemeinhin 20 Punkte – die Hälfte der 40 Punkte, die sicher zum Klassenerhalt reichen. In der vergangenen Saison hätten sogar bereits 34 Punkte genügt, Wolfsburg schlitterte mit 33 Zählern in die Relegation. Im Jahr davor waren 37 Punkte nötig gewesen, Mainz rettete sich nur dank des besseren Torverhältnisses vor der Relegation.

In Gladbach kommt es zum Aufeinandertreffen mit einem ehemaligen Roten. Lars Stindl wechselte 2015 zu der Fohlen-Elf. Gegen Borussia Mönchengladbach glauben die Fans allerdings nicht an 96. Die Mehrheit von 67,6% rechnet mit einer Auswärtsniederlage.

Ihr habt getippt - das ist das Ergebnis: So, glaubt ihr, enden die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Hinrunde

96-Sieg kurz vor Weihnachten?

Nach null Punkten in Gladbach steigt der Druck fürs Heimspiel gegen Hertha BSC. Die Berliner haben sich gerade mit 1:4 in Düsseldorf abschießen lassen. Sie machen eine Schwächephase durch, die dauert auch in Hannover noch an – 96 holt die drei wichtigen Punkte.

Dann folgt ein Auswärtsspiel in Mainz. Der Klub hat überdurchschnittlich gepunktet und steht mit 15 Zählern überraschend gut da. In der Vorsaison schaffte 96 zum Saisonstart in Mainz einen 1:0-Sieg. Die Wiederholung des Erfolgs wäre ein großer Schritt auch gegen die Auswärtsschwäche – und mit Blick auf den nächsten Heimgegner. Die SPORTBUZZER-Prognose: 96 erreicht ein Unentschieden.

Dann kommen die Bayern – aktuell nur Tabellenfünfter. Ge­gen Spitzenreiter Dortmund hat sich 96 ein 0:0 erspielt. Auch gegen die Münchner ist ein Unentschieden drin – mehr aber wohl nicht.

Kurz vor Weihnachten wird’s noch mal richtig heiß für 96 – am Mittwochabend in Freiburg gibt’s einen harten Kampf. Ein Unentschieden ist drin für 96.

Dann aber, beim Weihnachtsspiel in der HDI-Arena gegen Düsseldorf, sind drei Punkte Pflicht. Die sollten auch gelingen – dann hätte 96 zusammengerechnet noch mal neun Punkte gesammelt, es wären 18 zum Hinrundenende. Kein Traumergebnis, aber eine gute Basis, um es in der Rückrunde mit einem Heimspiel mehr besser zu machen.