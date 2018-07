96-Raketen aus der zweiten Reihe: Neues Feuer mit Sarenren Bazee und Linton Maina

Es ging 14:0 aus. Nach der 96-Show der ersten Hälfte im Test gegen die Eiderstedt-Auswahl und sieben Treffern hatte die Journalisten-Jury schon die Vorauswahl getroffen: Der 19-Jährige Linton Maina wird neben Niclas Füllkrug gewiss Mann des Spiels.

Die kleine Auszeichnung des Veranstalters zum Man of the Match hätte Maina aber ohnehin nicht entgegennehmen können. So wurde Hendrik Weydandt gewählt, der wie Füllkrug dreimal traf. Die Erste-Hälfte-Elf war schon ins Hotel Strandgut verschwunden, als die Partie vorbei war. Wäre vielleicht auch zu viel des Guten gewesen für den jungen 96-Profi, der Leroy Sané optisch ein wenig ähnelt.