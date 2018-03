Für Hannover 96 war er nicht gut genug: Das große Interview mit Nationalspieler Marcel Halstenberg

Das Gesamtpaket stimmt einfach in Leipzig. Ich kann täglich daran arbeiten, dass es besser wird, habe jemanden sehr Kompetenten an der Hand, der mir sagt, was ich zu trainieren habe. Da merkt man, dass es alles ein bisschen schneller wieder heilt und funktioniert. So was Professionelles habe ich in meiner Karriere jedenfalls noch nie erlebt. Ich habe natürlich vorher auch nicht in der 1. Liga gespielt. Aber als ich bei Dortmund in der zweiten Mannschaft war, habe ich ja auch ein bisschen mitbekommen, was für Möglichkeiten die Profis haben. Das war auch schon sehr gut, aber hier fühlt es sich für mich nochmal ein bisschen besser an, würde ich sagen. Da wird insbesondere von Ralf Rangnick viel getan, damit wir uns wohlfühlen und immer gut versorgt sind in jeglicher Hinsicht.

Mir geht es sehr gut und ich arbeite hart an der Rückkehr. Es gibt Tage, da trainiere ich zweimal, mal einmal. Das ist natürlich auch davon abhängig, was mein Knie sagt, wie es sich anfühlt, ob es mal dicker wird. Bisher läuft alles aber richtig gut. Es sind neun Wochen seit der OP und das Knie fühlt sich fast schon wieder ganz normal an. Bei manchen Übungen merke ich mal ein Zwicken, aber keinen wirklichen Schmerz. Fahrradfahren geht ganz normal auf dem Ergometer, Treppensteigen auch. Alles kein Problem. Mein Reha-Therapeut, der sich in Leipzig täglich um mich kümmert, meinte auch: So wie es bisher verlaufen ist, ist es optimal.

Auch privat hat er sein Glück gefunden: Marcel Halstenberg und seine Frau Franziska ließen sich 2017 in der St. Gertruden in Gleidingen kirchlich trauen.

Auch privat hat er sein Glück gefunden: Marcel Halstenberg und seine Frau Franziska ließen sich 2017 in der St. Gertruden in Gleidingen kirchlich trauen. © Torsten Lippelt

Marcel Halstenberg durchlief daraufhin alle Jugendmannschaften und schaffte es bis in die U23. 21-Mal spielte er für die 96-Reserve in der Regionalliga Nord.

Marcel Halstenberg durchlief daraufhin alle Jugendmannschaften und schaffte es bis in die U23. 21-Mal spielte er für die 96-Reserve in der Regionalliga Nord. © zur Nieden

Von Hannover 96 in die Nationalmannschaft: Die Karriere von Marcel Halstenberg in Bildern.

Das ging schon mit dem Anruf los. Als er mich angerufen hat, musste ich erstmal drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich der Nationaltrainer am Telefon ist. Man hat das ja schon mal gehört, dass der eine oder andere Spieler verarscht wurde. (lacht) Aber ich war mir dann schnell sicher und es war ein gutes, sehr interessantes Gespräch. Er hat mir gesagt, dass er meine Entwicklung verfolgt hat und mal persönlich auf dem Platz sehen möchte, wie ich es anstelle mit den ganzen anderen Nationalspielern. Das hat einfach Spaß gemacht, ich habe alles aufgesogen, was ging. Im Wembley-Stadion aufzulaufen war nochmal etwas Tolles obendrauf. Eine coole, ganz besondere Erfahrung gegen die Jungs aus England und in solch einem Team eine Rolle spielen zu dürfen.

Es wird einfach sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir immer 100 Prozent geben und uns auf Fußball konzentrieren können. Beim Trainingszentrum, aber zum Beispiel auch bei unserer Videoanalyse. Da bekommen wir IPads gestellt und önnen uns jeden Gegner und jeden einzelnen Gegenspieler angucken. Topszenen, Tore, das Offensivverhalten, das in der Defensive – alles. Es wird sehr viel investiert, von uns Spielern, vom gesamten Trainerteam und dem Stab. Obendrauf kommt, dass wir viele junge Spieler haben, die noch nicht so viel erreicht haben, aber sehr erfolgshungrig sind. Ich natürlich auch. Das ist wirklich etwas Besonderes, dass es für den Verein so schnell so steil bergauf ging – und auch für mich selbst. Das hätte ich mir so nicht mal erträumen können.

Was ist denn beispielsweise besonders gut in Leipzig?

Ich habe verlängert, weil ich mich einfach unheimlich wohl fühle hier und wieder angreifen will mit dem Team, wenn ich bei 100 Prozent bin. Ich hoffe natürlich, dass wir uns wieder direkt für die Champions League qualifizieren. Jetzt haben wir zum ersten Mal internationale Luft geschnuppert, das will man natürlich nur allzu ungern missen nächste Saison.

Es war ein, zwei Tage wirklich hart, vor allem weil ich meinem Team nicht mehr weiterhelfen kann. Aber es hilft nicht, sich einzugraben. Ich blicke nach vorne, will einfach in Ruhe wieder fit werden. Dafür bekomme ich in Leipzig die nötige Unterstützung und die Zeit. Wenn alles gut läuft, kann ich hoffentlich die Vorbereitung mit den Jungs wieder komplett mitmachen und mich dann voll und ganz auf die neue Saison konzentrieren.

Bis zur Verletzung hatten Sie Chancen für die WM in Russland. Ist da der ganz große Traum geplatzt, oder holen Sie das einfach in vier Jahren nach?

Kann Leipzig bald die Bayern angreifen und Meister werden?

Ich denke schon, dass wir in den einzelnen Begegnungen gerade letztes Jahr den Bayern Probleme bereitet haben. Dieses Jahr merkt man bei uns natürlich ein bisschen die Mehrfachbelastung mit dem internationalen Geschäft. Damit musst du erst mal umgehen, auch das gehört dazu, wenn man oben mitspielen will. Ich habe Respekt davor, dass Bayern München viele Jahre hintereinander trotz der Mehrfachbelastung auf Topniveau spielt, das gut wegsteckt und in der Liga trotzdem so dominant ist. An den Bayern kann man sich in jeder Hinsicht orientieren. Irgendwann einmal in meiner Karriere eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen, wäre natürlich auch ein Traum.

​"Bei Slomka hatten es junge Spieler schwerer"

Heute reden Sie über Meisterträume. Dabei hatte man Ihnen zu 96-Zeiten vor sieben Jahren einen Abschied nahegelegt, weil es – so die Einschätzung damals – nicht reichen werde für eine Profikarriere. Ist die Genugtuung extragroß, dass sie es so weit gebracht haben?

Da schwingt keine Genugtuung mit gegenüber meinem ehemaligen Verein. Aber es war schon so, dass mir zu Zeiten, als ich in der U 23 bei 96 war, klargemacht wurde: Für diesen nächsten Schritt in die Profimannschaft sehe man nicht das Potential, das traue man mir nicht zu. Damals war Mirko Slomka Trainer bei den Profis, bei ihm hatten junge Spieler es schwerer, sich durchzusetzen. Da habe ich mich mit meinem Berater zusammengesetzt für einen Tapetenwechsel. Das hat ja zum Glück ganz gut geklappt.

Sie sind zu Dortmund II gewechselt in die Regionalliga, dort haben Sie mit den aktuellen 96-Profis Marvin Bakalorz und Florian Hübner zusammengespielt. Bei St. Pauli haben sie dann Philipp Tschauner und Sebastian Maier kennengelernt. Wie viele Whatsapp-Nachrichten haben sie diese Woche hin- und hergeschrieben?

Das ist wirklich ein lustiger Zufall, dass ich mit so vielen 96-Profis mal zusammengespielt habe. Wir haben noch Kontakt und schreiben ab und zu mal. Wie es dem anderen so geht und sowas. Aber speziell zum Spiel haben wir uns aber nicht ausgetauscht, Wetten haben wir auch nicht abgeschlossen, wie es ausgeht. Darüber spricht man dann doch eher weniger.