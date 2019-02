Hannover 96 empfängt RB Leipzig: Das sind die letzten Infos zum Spiel!

Am 20. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 empfängt Hannover 96 am Freitagabend (20.30 Uhr) in der HDI-Arena RB Leipzig. Es ist die erste Partie unter der Regie von Trainer Thomas Doll. Das sind die letzten Informationen zur Personalsituation, Statistik und der erwarteten Zuschauerzahl.