Letzte Infos vor dem Spiel Hannover 96 gegen RB Leipzig

Hannover 96 empfängt am 28. Spieltag die roten Bullen aus Leipzig in der HDI-Arena. Es geht für die Hannoveraner darum, eine Serie von vier Niederlagen am Stück zu beenden. Alle Fakten und Infos zur Ausgangslage, Statistik und Personalsituation erfahrt Ihr hier.

​Die Ausgangslage Hannover 96 ist nach vier Niederlagen in Folge in der Tabelle bis auf Platz 13 abgerutscht. Damit ist die Mannschaft von André Breitenreiter zwar im Kampf gegen den Abstieg noch im Soll, der negative Trend sollte sich allerdings am besten nicht mehr lange fortsetzen. Hannover hat vor diesem Spieltag "nur" sieben Punkte Luft auf den Relegationsrang. Aber auch die Leipziger können mit ihrer Ausgangslage derzeit nicht zufrieden sein. Auf Platz sechs kämpft das Team von Ralph Hasenhüttl um den Anschluss im Kampf um die internationalen Plätze. Der Vizemeister des Vorjahres spielte in dieser Saison weniger konstant.

​Das Personal Personalsituation bei 96 Martin Harnik, Ilhas Bebou und auch Noah Sarenren Bazee stehen im Kader für das Leipzig-Spiel. Allerdings wird es wohl nur für Kurzeinsätze reichen. Benschop, Maier, Karaman, Hüber und Maina fallen sicher aus. Personalsituation bei RB Leipzig Bei den Leipzigern steht noch ein Fragezeichen hinter den Einsätzen von Sabitzer (hatte einen Bänderriss) und Keita, der die Woche über noch leicht angeschlagen war. Zudem fehlen Hasenhüttl die Verletzten Marcel Halstenberg (Kreuzbandriss) und Stefan Ilsanker (Kapselverletzung im Knie).

​Die Statistik Das 1:2 im Hinspiel war die einzige Partie von 96, die nach Führung verloren ging. Leipzig hat ligaweit mit vier Spielen die meisten Partien gedreht - zuletzt am vergangenen Spieltag beim 2:1 gegen Bayern. Hannover hat in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt, die Leipziger haben hingegen in den letzten fünf Partien gar nicht verloren (zwei Siege, drei Unentschieden). Beide Teams trafen sich in der Historie bisher nur einmal - bei der 1:2-Niederlage von 96 im Hinspiel.

​Das sagen die Trainer 96-Trainer André Breitenreiter: „Sie haben die Bayern geschlagen, und das in überzeugender Manier. Da erwartet uns eine Mannschaft mit tollen Spielern. Ich will sehen, dass wir mehr wollen als die Roten Bullen, wir brauchen den 100-prozentigen Siegeswillen. Wenn sie hoch pressen und hoch agieren, uns unter Druck setzen wollen, dann bietet uns das wie im Hinspiel auch Räume. Die wollen wir nutzen." RB-Trainer Ralph Hasenhüttl: ​"Im Saisonendspurt wollen wir alles rauspressen, um einen Platz zwischen zwei und vier zu erreichen. Es ist verdammt eng und ich rechne eventuell mit einem Schneckenrennen im Saisonfinish. Da wollen wir am Samstag keine Punkte liegen lassen."

​Der Schiedsrichter Geleitet wird die Partie von Guido Winkmann aus Kerken. Der 44-Jährige pfiff die Roten zuletzt am 14. Spieltag, als es in bei Bayern München eine 1:3-Niederlage für 96 gab. Es ist Winkmanns elfter Einsatz im Oberhaus in dieser Saison. Im "wahren" Leben ist der Schiedsrichter vom SV 1927 Nütterden Polizeibeamter.

​Die Fakten Anpfiff: Samstag, 15.30 Uhr, HDI-Arena. Fernsehen: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Bundesligaspiel Hannover 96 gegen den FC Augsburg am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Ausschnitte der Partie sind am Samstagabend in der ARD "Sportschau" (18.30 Uhr) und im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF (23:00 Uhr) zu sehen. Liveticker: Ab 14.30 Uhr bei uns!​

