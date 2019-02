Hannover 96 gegen RB Leipzig live im TV und Stream schauen

Hannover trägt eine Menge Gepäck mit in diese Partie. Neben dem 1:5 bei Borussia Dortmund, dem Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Thomas Doll kommt am Ende einer turbulenten Woche noch der geplatzte Transfer von BVB-Mittelfeldspieler Shinji Kagawa (29) dazu. Der Japaner entschied sich am Donnerstag dazu, Hannover eine Absage zu geben und wechselt zu Besiktas Istanbul. Ganz anders RB Leipzig. Die Sachsen kommen mit dem Elan eines 4:0-Erfolgs bei Fortuna Düsseldorf in die HDI Arena.

,,Dass Leipzig eine Mannschaft ist, die wuchtig ist und schnelle Spieler hat, ist nichts Neues", sagt Thomas Doll vor seinem ersten Spiel als Hannover-Coach, ,,dagegen müssen wir Mittel finden, wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind." RBL-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick (60) führte Hannover 2002 zurück in die Fußball-Bundesliga. Gegen seinen Ex-Klub hat der Schwabe keines von acht bisherigen Spielen verloren. ,,Gegen Hannover ist es für mich entscheidend, dass wir so auftreten wie zuletzt in Düsseldorf", fordert Rangnick vor dem zweiten Auswärtsspiel in Folge, ,,es ist ein sehr wichtiges Spiel, wenn wir gegen 96 gewinnen haben wir einen optimalen Start in die Rückrunde, der für unsere Ziele wichtig ist." Bemerkenswert: In drei Vergleichen zwischen Hannover 96 und RB Leipzig gab es bisher weder einen Elfmeter noch einen Platzverweis. Ob das am Freitag so bleibt?