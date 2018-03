Hannover 96 in Noten: So waren die Roten gegen RB Leipzig in Form

Oliver Sorg: Opferbereite Rettungstaten, verhindert so mehrere Aktionen von Werner. Einer der besten 96er, starke Flanke auch bei Füllkrugs 2:3. Note: 3

Oliver Sorg: Opferbereite Rettungstaten, verhindert so mehrere Aktionen von Werner. Einer der besten 96er, starke Flanke auch bei Füllkrugs 2:3. Note: 3 © imago/Christian Schroedter

Waldemar Anton: Was für ein Verlust. Beim 0:1 verletzt sich der tapfere Anton am Oberschenkel. Ferndiagnose: Faserriss, hoffentlich täuschen wir uns. Ohne Note. © Maike Lobback

Julian Korb: Eigentlich ganz fluffiger Start, rutscht dann aber ständig auf der Außenbahn aus. In der Pause dann ganz raus. Note: 5 © imago/DeFodi

Marvin Bakalorz: Der Leipzigjäger tut Forsberg und Keita weh. Muster an Mentalität. Gegen den Ball ordentlich, nur mit Ball läuft es nicht.Vergibt die letzte Ausgleichschance - Außenpfosten. Note: 4 © dpa

Matthias Ostrzolek: Große Schwächen in Ballbesitz. Gefühlt kommt kein Ball an – als hätte er Angst, Fehler zu machen und macht dann erst recht welche. Note: 6