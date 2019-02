0:3 gegen RB Leipzig: Hannover 96 bleibt in der Krise – auch mit Thomas Doll

Die persönliche Serie von Thomas Doll ist gerissen: Erstmals hat Doll sein Debütspiel bei einem Bundesligisten verloren. Und für seinen neuen Klub Hannover 96 wird die Lage immer düsterer: Mit elf Punkten aus 20 Spielen hängt 96 auf den Abstiegsplätzen fest. Wenn Nürnberg am Sonnabend gegen Werder Bremen punktet, wäre Hannover Letzter. Und sollten Augsburg (gegen Mainz) und Stuttgart (gegen Freiburg) ihre machbaren Heim-Aufgaben am Sonntag mit Siegen lösen, würde der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits sechs Punkte betragen. Ganz anders ist die Situation für die Leipziger: Mit dem Erfolg in Hannover hält RB den Anschluss an das Spitzentrio.

RB hatten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle, scheiterten jedoch immer wieder am überragenden 96-Schlussmann Michael Esser. Doch es dauert bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit, bis das erste Tor fiel: Cunha ging nach einer Flanke von Sabitzer zum Ball und wurde von Kevin Akpoguma zu Fall gebracht. Marcel Halstenberg verwandelte den Elfmeter zum 0:1.