Hannover 96 live: So spielen die Roten gegen RB Leipzig

Hannover 96 will die Negativserie von vier Spielen ohne Sieg gegen RB Leipzig beenden. Die Leipziger kommen allerdings als Favorit in die HDI-Arena. Kann dem Team von André Breitenreiter die Überraschung gelingen? Im Liveticker bleibt ihr am Ball.