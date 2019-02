Stimmen nach der 96-Pleite: "Müssen schnellstmöglich an den Defiziten arbeiten"

So gut wie keine richtige Chance, haarsträubende Stellungsfehler in der Defensive - der Auftritt gegen RB Leipzig dürfte den Anhängern von Hannover 96 wenig Mut gemacht haben. Auch unter dem neuen Trainer Thomas Doll hält der Abwärtstrend an. 32.400 Zuschauer sahen Gastgeber, die der gegnerischen Mannschaft in jeder Hinsicht unterlegen waren.

Ralf Rangnick macht Mut

Was sagt der neue Trainer zu dieser Darbietung? Sein Gegenüber Ralf Rangnick, ein ehemaliger Hannoveraner, dürfte angesichts dreier Treffer von Defensivspielern einigermaßen überrascht gewesen sein, spricht den 96ern jedoch Mut zu. Das sind die Reaktionen nach dem 0:3 von Hannover 96 gegen RB Leipzig ...