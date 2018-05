Hannover 96: Reicht es für Waldemar Anton gegen Bayer Leverkusen?

Gute Nachrichten für das 96-Abwehrlazarett. Nachdem Trainer André Breitenreiter in den vergangenen Wochen immer wieder mit Verletzungsproblemen in der Verteidigung zu kämpfen hatte, kehrte ein Duo jetzt auf den Rasen zurück. Florian Hübner (Sprunggelenk) und Felipe (Muskelfaserriss) absolvierten am Dienstag das komplette Teamtraining. Der Brasilianer wird aber für das Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen Hertha (15.30 Uhr) nicht in Frage kommen. „Kein Thema, er ist so lange ausgefallen“, sagte Trainer Breitenreiter.

​Anton macht große Fortschritte

Auch noch kein Thema wird die Rückkehr von Waldemar Anton in die Mannschaft. Aber das 96-Talent macht nach seiner Muskelsehnenverletzung große Fortschritte. Anton trainiert zwar noch individuell mit Fitmacher Edward Kowalczuk, der Abwehrspieler kann aber schon wieder völlig problemlos Kopfbälle ausführen und am Ball arbeiten.