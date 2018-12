Die Roten in Noten: Die 96-Einzelkritik zum Auswärtsspiel in Freiburg

Schon in der dritten Minute geriet Hannover 96 beim SC Freiburg durch einen Handelfmeter in Rückstand. Ausgerechnet Kapitän Waldemar Anton war mit ausgestrecktem Arm in eine Freiburger Ecke gesprungen.

Doch schon in der 14. Minute gelang der Ausgleich: Felipe drückte eine Schwegler-Ecke über die Linie. Anschließen hatten beide Teams noch gute Chancen – doch es blieb beim letztendlich leistungsgerechten Unentschieden. (Hier geht's zum ausfühlrichen Spielbericht.)