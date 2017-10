Nach zwei Niederlagen in Folge: Rutschgefahr bei Hannover 96

Um den Fußball zu erklären, braucht es keineswegs die neuesten Computer-Berechnungsmodelle vom Laufweg des Platzwartes. Manchmal treffender sind Fußballgesetze wie diese: Wenn’s läuft, dann läuft’s – und hast du Mist am Hacken, hast du Mist am Hacken.

Vor dem Frankfurt-Spiel hat Trainer André Breitenreiter seiner Mannschaft klargemacht, dass es ein „richtungsweisendes Spiel“ sei. Das ging verloren , für 96 herrscht höchste Rutschgefahr. Die Mannschaft muss aufpassen, dass sie in den nächsten Partien nicht in eine lange Negativ-Serie gerät.

9. März 2004 bis 9. November 2005: Ewald Lienen hatte Erfahrung im "Klasenkampf" (wie er es in einem Versprecher nannte) und stabilisierte die löchrige Abwehr – die Mannschaft spielte fortan nicht mehr so atemberaubend, etablierte sich aber im Mittelfeld.

9. März 2004 bis 9. November 2005: Ewald Lienen hatte Erfahrung im "Klasenkampf" (wie er es in einem Versprecher nannte) und stabilisierte die löchrige Abwehr – die Mannschaft spielte fortan nicht mehr so atemberaubend, etablierte sich aber im Mittelfeld. © Bild: imago/Kaletta

11. September 2006 bis 19. August 2009: Von Alemannia Aachen wurde Dieter Hecking verpflichtet. Der Bad Nennndorfer führte 96 in ruhiges Fahrwasser. Das war allerdings so ruhig, dass er nicht bei allen Anhängern beliebt war und sich Kritik für den allzu defensiven Spielstil gefallen lassen musste. War dennoch für 101 Bundesligaspiele Trainer der Roten – dann trat er zurück.

11. September 2006 bis 19. August 2009: Von Alemannia Aachen wurde Dieter Hecking verpflichtet. Der Bad Nennndorfer führte 96 in ruhiges Fahrwasser. Das war allerdings so ruhig, dass er nicht bei allen Anhängern beliebt war und sich Kritik für den allzu defensiven Spielstil gefallen lassen musste. War dennoch für 101 Bundesligaspiele Trainer der Roten – dann trat er zurück. © Bild: imago/Kaletta

19. Januar 2010 bis 27. Dezember 2013: Mirko Slomka übernahm die Mannschaft an einem Tiefpunkt. Nach dem Suizid von Robert Enke geriet die Mannschaft in einen Niederlagenstrudel. Slomka hielt später die Klasse und führte 96 zweimal in den Europapokal. Nach dem Abrutschen auf den 13. Tabellenplatz im Dezember 2013 musste er gehen.

19. Januar 2010 bis 27. Dezember 2013: Mirko Slomka übernahm die Mannschaft an einem Tiefpunkt. Nach dem Suizid von Robert Enke geriet die Mannschaft in einen Niederlagenstrudel. Slomka hielt später die Klasse und führte 96 zweimal in den Europapokal. Nach dem Abrutschen auf den 13. Tabellenplatz im Dezember 2013 musste er gehen. © Bild: imago/DeFodi

Vorgänger von Breitenreiter war Daniel Stendel: Der ehemalige A-Junioren-Trainer hatte die Roten am 3. April 2016 übernommen. Den Abstieg mit der schon nahezu aussichtslos zurückliegenden Bundesligamannschaft konnte Stendel nicht verhindern, er schaffte es aber, mit einigen guten Auftritten die negative Stimmung in der Stadt zu drehen. Die Folge: Stendel durfte das Team auch in der zweiten Bundesliga betreuen. Nach der Winterpause geriet er jedoch immer stärker in die Kritik. Am 20. März 2017 folgte die Trennung - Stendel wurde freigestellt.

Vorgänger von Breitenreiter war Daniel Stendel: Der ehemalige A-Junioren-Trainer hatte die Roten am 3. April 2016 übernommen. Den Abstieg mit der schon nahezu aussichtslos zurückliegenden Bundesligamannschaft konnte Stendel nicht verhindern, er schaffte es aber, mit einigen guten Auftritten die negative Stimmung in der Stadt zu drehen. Die Folge: Stendel durfte das Team auch in der zweiten Bundesliga betreuen. Nach der Winterpause geriet er jedoch immer stärker in die Kritik. Am 20. März 2017 folgte die Trennung - Stendel wurde freigestellt. © imago/Joachim Sielski

Das Programm: „Wir werden in den nächsten Wochen andere Kaliber vor der Brust haben“, warnt Breitenreiter. 96 spielt am Sonnabend in Augsburg. Danach kommt Dortmund, bevor es nach Leipzig geht. Gegen die beiden Spitzenteams wird’s schwer, da kann man verlieren.

Die beste Chance, in den nächsten drei Partien zu punkten, gibt es gleich am Sonnabend. Um einen Absturz in den nächsten Wochen zu stoppen, muss 96 am besten in Augsburg gewinnen. Dazu sollte sich aber wieder was drehen.