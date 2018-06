96 startet in die Saisonvorbereitung – Trainingsauftakt hängt vom WM-Spielplan ab

1996/1997: VfL Herzlake - Hannover 96 0:2 (0:1)

Die Premiere in der Regionalliga führte Hannover 96 ins tiefste Emsland. Interner Arbeitstitel: „Schmerzlake“, wie 96-Fußballgott Carsten Linke einige Jahre später bei einem Fantreffen schmunzelnd berichtete. Die Treffer des Sturmduos Vladan Milovanovic und Kreso Kovacec waren ein Vorgeschmack auf das, was sich in der Folge zwei Jahre lang abspielen sollte. Schließlich traf „Milo“ in zwei Spielzeiten 49-mal, Kosavec legte mit 34 Toren eine ähnlich gute Quote hin, bevor er während der Spielzeit 1997/98 ausgerechnet zum großen Aufstiegskonkurrenten TB Berlin wechselte. Kleine Randnotiz: Der Herzlaker Coach Alfons Weusthof war ein Jahr zuvor bereits auf einer Pressekonferenz als 96-Trainer präsentiert worden (unser Bild), was wegen einer fehlenden Trainerlizenz jedoch kurzfristig wieder rückgängig gemacht wurde. © imago/Rust