Erleichterung bei 96: Salif Sané steht im Kader für das Köln-Spiel

2015/16: Ausgerechnet der Ex-96er Leonardo Bittencourt traf doppelt beim bislang letzten Aufeinandertreffen der beiden Clubs und schickte die Roten mit dem 2:0-Auswärtssieg des FC eine Stufe tiefer in Richtung Liga zwei. Das Hinspiel hatte 96 noch mit 1:0 am Rhein gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Leon Andreasen mit einem offensichtlichen Handspiel. © Peter Steffen

2010/11: Die Roten verloren mit 0:4 in Köln, drei der vier Gegentreffer kassierte jedoch nicht Stammkeeper Ron-Robert Zieler, sondern der eingewechselte Florian Fromlowitz, der Zieler ab Minute 52 ersetzte. Das ist deshalb bemerkenswert, weil danach Zielers beeindruckende Serie begann: In den beiden folgenden Partien stand Fromlowitz für den verletzten Zieler im Kasten, an Spieltag 29 kehrte dieser schließlich zurück – und blieb dort 176 Partien in Folge. Neuer Vereinsrekord. Dann wechselte er nach England. © Federico Gambarini

2009/10: Bitter, bitter. Da hatte sich 96 gerade ein wenig berappelt, da nahmen die Gäste aus Köln die Roten am 28. Spieltag aber so richtig auseinander. Zoran Tošić (2), Petit und Milivoje Novakovič trafen für die Kölner. Steven Cherundolo traf per Freistoß kurz vor Schluss zum 1:4-Endstand. Der Abstieg stand bei zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer kurz bevor. Doch die Roten schafften die Rettung mit zehn Punkten aus den finalen sechs Partien doch noch. Das Hinspiel war der erste Einsatz Robert Enkes nach dessen depressionsbedingter Pause und sein letztes Auswärtsspiel vor seinem Suizid. © Peter Steffen

1999/2000: Kurioser Spielverlauf bei einem von insgesamt vier Zweitligaspielen dieser beiden Mannschaften gegeneinander. Trotz einer 3:1-Führung im Montagsspiel durch Andrzej Kobylanski , Daniel Stendel und Altin Lala gelang es den Roten nicht, den souveränen Spitzenreiter zu bezwingen. Mit einem Sieg hätte das Ehrmanntraut-Team nochmal an die Aufstiegsplätze heranrücken können. So blieb man mit drei Punkten Differenz auf Rang sieben. Durch zwei Doppelschläge (65., 67. und 81., 84.) drehten die von Ewald Lienen trainierten Kölner die Partie noch und stiegen damit auf. © imago/Rust