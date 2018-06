Hannover 96: Salif Sané lebt mit dem Senegal seinen WM-Traum und hofft auf mehr

Nach 2:1-Auftaktsieg über Polen will der Senegal mit 96-Verteidiger Salif Sané den Sprung ins WM-Achtelfinale schaffen. Der künftige Schalker ist selbstbewusst - schließlich schaltete der 27-Jährige im ersten Spiel Robert Lewandowski aus. Am Sonntag geht es nun gegen Japan, die mit Haraguchi einen künftigen 96-Angreifer in ihren Reihen haben.

Mit der Ruhe weit draußen in Kaluga ist es vorbei. Zahlreiche japanische Journalisten haben den gut 180 Kilometer langen und beschwerlichen Trip von Moskau in die Industriestadt auf sich genommen, um den nächsten Gegner Senegal zu inspizieren. Die vielen Kameras waren dabei vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Sonntag in Jekaterinburg (17.00 Uhr/ARD) auch verstärkt auf Bundesligaprofi Salif Sané gerichtet. Schließlich hatte der zukünftige Schalker den polnischen Superstar Robert Lewandowski mit einer überragenden Vorstellung ausgeschaltet. ​"Davon träumt jedes Kind" Nun also die kleinen quirligen Japaner um den Dortmunder Shinji Kagawa und den künftigen 96er Genki Haraguchi, die Sané aber keine schlaflosen Nächte bereiten. „Ob Lewandowski oder wer auch immer, sie machen mir keine Angst“, sagt der Verteidiger, der sich wie in einem Traum wähnt. Erst die überragende Saison bei Hannover 96, dann das WM-Ticket und schließlich nächste Saison die Champions-League-Bühne mit dem FC Schalke 04. „Davon träumt jedes Kind. Ich habe ein Niveau erreicht und genieße das Maximum“, sagt der Defensivspezialist mit dem Gardemaß von 1,96 Metern.

Salif Sané: Eine Karriere in Bildern Seit dem Sommer 2013 spielt Salif Sané bei Hannover 96. Im Sommer 2016 wurde der Abwehrspieler von mehreren Bundesligisten umworben - blieb aber bei den Roten und verlängerte sogar seinen Vertrag. Wir blicken auf seine Karriere zurück. © Florian Petrow Seine ersten Schritte als Profi-Fußballer macht Salif Sané in Frankreich, wo er in einem Vorort von Bordeaux auch geboren wurde. Nach seiner Jugend im Heimatverein US Lormont, wechselt Sané zunächst zu Girondins Bordeaux und von dort zunächst leihweise am 1.7.2011 zu AS Nancy. © dpa Beim AS Nancy etabliert sich Sané schnell im Kader, spielt in der Ligue 1 auch gegen Superstars wie Zlatan Ibrahimovic. © dpa Im Juli 2013 wechselt Salif Sané für eine Ablöse von zwei Millionen Euro zu Hannover 96. © dpa Bei seinem Debüt gegen den VfL Wolfsburg zeigt Sane ein gutes Spiel. Insgesamt ist es jedoch eine durchwachsene Spielzeit 2013/14. © dpa Parallel macht Sané im Juni 2013 sein Debüt in der senegalesischen Nationalmannschaft. © dpa Insgesamt kommt er auf 13 Länderspieleinsätze für Senegal (Stand 24. November 2017). © dpa Bei seinem Club fällt Salif Sané zunächst wiederholt wegen Disziplinlosigkeiten auf: Er kommt zu spät zum Training, fährt unabgemeldet in den Urlaub. Unter Tayfun Korkut kommt es zu Beginn der Spielzeit 2014/15 zum Knall: Sané wird in die zweite Mannschaft degradiert. © imago/Chai v.d. Laage Statt Hamburg und Bremen gibt's für Sané Cloppenburg und Rehden: In der Regionalliga zählt er zu den absoluten Leistungsträgern, während die erste Mannschaft sich mehr und mehr in Abstiegsnöte spielt. © Sascha Priesemann Die Situation lässt Korkut irgendwann keine Wahl mehr: Er begnadigt Sané. Der Defensivmann spielt in der Folge stark auf, macht gegen den VfL Wolfsburg am 2. Mai 2015 auch sein wahrscheinlich schönstes Tor. Via Fallrückzieher. © imago/Contrast In der folgenden Spielzeit 2015/16 hat sich Salif Sané fest im Kader etabliert und gehört zum Ende der Saison zu den absoluten Stützen. © imago/Kaletta Nach dem Abstieg der Roten sucht Sané aktiv den Wechsel, zunächst zum 1. FC Köln. Der Senegalese will unbedingt erstklassig bleiben. Aber 96 macht ihm einen Strich durch die Rechnung, setzt den Preis für Sané - der keine Ausstiegsklausel besitzt - so hoch, dass er bleiben muss. © imago/Sven Simon Im DFB-Pokal gegen Kickers Offenbach will Sané zunächst gar nicht spielen. Als Anton mit Rot vom Platz fliegt, übernimmt der Innenverteidiger aber Verantwortung, schießt am Ende sogar den entscheidenden Treffer via Elfmeter. © imago/Eibner Im Oktober 2015 steht dann endgültig fest: Sané bleibt in Hannover, er verlängerte seinen Vertrag bis 2020. Sane soll ein entscheidender Bestandteil des Projekts Wiederaufstieg sein. Seine ersten Leistungen bestätigen zunächst diese Hoffnung. © imago/Eibner Allerdings: Die Hinrunde 2016/17 verläuft nicht im Sinne von Salif Sané, oft sitzt er gar nur auf der Bank. Das Verhältnis zu Trainer Daniel Stendel gilt als verbesserungswürdig. © dpa Spätestens nach dem Trainerwechsel stabilisierte sich die Leistung von Sané: Andre Breitenreiter gab dem Senegalesen Vertrauen, der Abwehr-Riese zahlte das mit starken Leistungen zurück und war ein Garant dafür, dass 96 kaum Gegentore bekam. © imago Beim Aufstiegsfinale gegen Sandhausen ist Sané gesperrt. Bei den anschließenden Aufstiegsfeiern steht der Hüne dennoch im Mittelpunkt - zahlreiche Fans feiern Sané, der an der Rückkehr in die Bundesliga einen großen Anteil hat. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Im April 2018 gab Salif Sané dann seinen Abschied von Hannover 96 bekannt. © imago Der Senegalese verlässt Hannover 96 in Richtung FC Schalke 04. © Maike Lobback Beim letzten Heimspiel gegen Hertha BSC feierten die Fans einen emotionalen Abschied mit dem Senegalesen. © Maike Lobback

Dabei ist seine Stammposition eigentlich im defensiven Mittelfeld. Doch weil Vizekapitän Kara Mbodji nach langer Verletzung noch nicht sein altes Niveau wieder erreicht hat, bildet er nun zusammen mit Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel die Innenverteidigung. „Ich spiele da, wo der Trainer mich braucht“, betont Sané. Beim Abschied flossen Tränen Bis zur WM als Karriere-Höhepunkt war es ein harter Weg, der bei Sané mit vielen Zweifeln verbunden war. 2013 hatte er sein Heimatland Frankreich - Sané wurde in einem Vorort von Bordeaux geboren - verlassen und einen Vertrag in Hannover unterschrieben. „Es war kompliziert. Ich musste mich entscheiden zwischen den Freunden, dem Viertel und dem Fußball. Ich musste einige Opfer bringen“, sagt der 27-Jährige, der bei 96 nicht nur schöne Tage erlebte. 2014 wurde er wegen Undiszipliniertheiten in die zweite Mannschaft abgeschoben. BV Cloppenburg statt Bayern München - eine harte Erfahrung. Und auch nach dem Abstieg in die Zweite Liga vor zwei Jahren gab es einige Dissonanzen. Sané wollte weg, durfte aber nicht.

Am Ende war es die goldrichtige Entscheidung. In Hannover entwickelte sich der jüngere Bruder des Ex-Bremers Lamine Sané zu einem internationalen Top-Spieler, beim Abschied im Mai flossen viele Tränen - bei den Fans wie bei Sané. Doch der Sohn senegalesischer Einwanderer will den nächsten Schritt machen. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro griff Schalke zu. Manager Christian Heidel dürfte froh sein, dass er den Coup noch vor der WM bewerkstelligt hat. ​Gute Stimmung ist Senegals Stärke Denn wer weiß, wohin der Weg Senegals bei der WM noch führt. „Wir sind eine neue Generation, wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben, das Potenzial ist da“, sagt Sané mit Blick auf die Vergleiche zu 2002, als die Westafrikaner bei ihrer erstmaligen WM-Teilnahme bis ins Viertelfinale gestürmt waren. Die gute Stimmung sei die große Stärke des Teams, es gebe keine Gruppen, betont er. Die japanischen Zaungäste konnten sich davon ein Bild machen.