Hannover 96: Salif Sané und Ex-96er Mame Diouf stehen in Senegals WM-Kader

Charlison Benschop spielt aktuell für die Nationalmannschaft der Karibik-Kicker von Curacao. Vor knapp zehn Jahren durfte er auch schon einmal für die U20 der Niederlande auflaufen. © Petrow

Der norwegische Nationalspieler Mohammed Abdellaoue konnte sieben Treffer in 33 Spielen für sein Land erzielen. © imago/Digitalsport

Chavdar Yankow machte stolze 50 Länderspiele für Bulgarien, in denen dem Mittelfeldspieler fünf Tore gelangen. © imago/Buzzl

Der Deutsch-Russe Konstantin Rausch (links) debütierte erst im Oktober 2017 mit 27 Jahren für die russische Nationalmannschaft. Bisher spielte er in vier Partien. Zuvor durchlief der ehemalige Hannoveraner einige Stationen der deutschen Jugend-Auswahlen. © imago/ITAR-TASS

Mike Hanke hat sich einen Namen in der ganzen Bundesliga gemacht. Ob bei Schalke, Wolfsburg, Gladbach oder Hannover, der Stürmer wusste immer, wo das Tor steht. Nur in der Nationalmannschaft gelang ihm nicht der Durchbruch. Er absolvierte nur zwölf Partien und erzielte ein Tor. © imago/MIS

Der Torhüter Robert Almer war in Hannover nur Ersatz. Für die österreichische Nationalmannschaft durfte er 33 mal ran. © Georgi Licovski

Marius Stankevicius war sogar Kapitän der litauischen Nationalmannschaft. Ganze 67 Einsätze bekam der Innenverteidiger und erzielte vier Tore. © imago/Majerus

Hannovers Flügelflitzer Uffe Bech absolvierte drei Spiele für die Nationalmannschaft von Dänemark. Bech lief in insgesamt 42 Partien für den Nachwuchs der Dänen auf. © imago

Salif Sané absolvierte bisher 13 Länderspiele für den Senegal. Seine Chancen mit zur Weltmeisterschaft nach Russland zu fahren sind gut. © imago/Zuma Press

Christian Pander durfte zweimal für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen und schoss sogar ein Tor bei seinem Debüt im neu eröffneten Wembley Stadium. Bei Hannover 96 beendete der langjährige Schalker 2016 seine Profikarriere. © imago/Team 2

Joao Pereira absolvierte sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft Portugals 2014. Er kam auf 40 Einsätze im Dress der Portugiesen. © imago/ZUMA

Der Däne Leon Andreasen hat sich nicht nur bei Hannover 96 einen Namen gemacht. Auch in der Nationalmannschaft durfte er in 20 Spielen ran. © imago/Norbert Schmidt

Lars Stindl beginnt gerade erst mit seiner Karriere in der Nationalmannschaft, gewann aber gleich mal den Confed-Cup im Sommer 2017 in Russland. Bisher gelangen dem Offensivspieler in zehn Einsätzen vier Tore. © imago

Jan Schlaudraff hatte einige Stationen in der Bundesliga. Für die DFB-Auswahl durfte er dreimal aufs Feld. © imago/Team 2

Mevlüt Erdinc aktuell bei Europa League-Teilnehmer Basaksehir unter Vertrag, lief insgesamt 35 mal für die türkische Nationalmannschaft auf. Dabei gelangen dem Ex 96-Stürmer acht Tore. © imago/Seskim Photo

Valmir Sulejmani steht momentan im Dienst der Nationalmannschaft des Kosovos, für die er zwei Spiele absolvierte. Zuvor machte der 21-jährige jedoch auch fünf Partien für die deutsche U17. © imago

Martin Harnik stand 68 Mal für die österreichische Nationalmannschaft auf dem Rasen und schoss 15 Tore. Anfang November 2017 erklärte er seinen Rücktritt. © dpa

Der Ivorer Didier Ya Konan war Publikumsliebling bei Hannover 96. Auch in der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste konnte er sich auszeichnen. In 27 Partien gelangen ihm sieben Treffer. © imago/PanoramiC

Jimmy Briand bekam fünf Einsätze für die französische Nationalmannschaft. Ein Tor konnte er nicht erzielen. © imago/PanoramiC

Karim Haggui war lange Zeit Kapitän der tunesischen Auswahl. In insgesamt 82 Spiele stand er auf dem Spielfeld, dabei gelangen dem Innenverteidiger fünf Tore. © imago/PanoramiC

Sebastien Pocognoli absolvierte elf Spiele für das belgische Nationalteam. © imago/VI Images

Ali Gökdemir (mitte) schaffte den Durchbruch bei Hannover 96 nicht. Für Aserbaidschan stand er neun Mal auf dem Platz. © imago/ITAR-TASS

Frantisek Rajtoral (links) konnte 13 mal für Tschechien spielen. Zuletzt spielte er in der zweiten türkischen Liga, bis er sich im April 2017 selbst das Leben nahm. © imago CTK Photo

Der US-Amerikaner Steven Cherundolo ist eine lebende Legende bei Hannover 96. Auch im Team der US-Boys war er für sehr lange Zeit nicht wegzudenken. Er debütierte 1999 und beendete seine Karriere in der Nationalmannschaft im Jahr 2012. Cherundolo kam auf stolze 82 Einsätze. © imago/Werek

Szabolcs Huszti (vorn) war fester Bestandteil von Hannover 96 und des ungarischen Nationalteams. 51 Partien absolvierte der Mittelfeldspieler für Ungarn und schoss sieben Tore. © imago/GEPA pictures

Der frühere 96-Stürmer Mame Diouf stand in 42 Spielen für den Senegal auf dem Feld, dabei gelangen ihm zehn Treffer. © SID

Artjoms Rudnevs stand bei den Roten nur ein halbes Jahr unter Vertrag. Für Lettland spielte der Stürmer 38 Mal, schoss aber nur zwei Tore. © imago/GEPA pictures

Der ehemalige 96-Verteidiger Johann Djourou, der unter anderem auch für Hamburg und Arsenal spielte, stand für die Schweizer 70 mal auf dem Feld. Der Nationalspieler entschied sich früh gegen eine Karriere für die Elfenbeinküste. © imago/RDB

Der Japaner Hiroshi Kiyotake (rechts) kommt auf viel Spielzeit in der Nationalmannschaft, insgesamt 43 Spiele, in denen ihm fünf Tore gelangen. © dpa

Ebenfalls für die Nationalmannschaft der Schweiz spielte Mario Eggimann. Er kam aber nur auf insgesamt zehn Einsätze. © imago/WEREK

Sofian Chahed absolvierte fünf Partien für die tunesische Nationalmannschaft. Auch er durfte in Jugendabteilungen des DFB ran. © Imago/ActionPictures

Emanuel Pogatetz war zwei Jahre bei den Roten unter Vertrag. Er ist 61-maliger österreichischer Nationalspieler. © imago/GEPA pictures

Hugo Almeida konnte Hannover in einem halben Jahr nicht wirklich helfen. In der Nationalmannschaft Portugals sah das ganz anders aus. Der Stürmer konnte dort in 57 Partien 19 Treffer erzielen. Auch in den Jugend-Mannschaften spielte und traf er für seine Portugiesen. © Tolga Bozoglu

Der Norweger Henning Hauger lief 23 mal für die Nationalmannschaft auf. © imago/Digitalsport

Der Albaner Altin Lala gehörte zu Hannover 96 wie die Farbe Rot. Etliche Spiele machte er für die Roten. Für Albaniens Nationalmannschaft war er 79 mal im Einsatz. © imago/Majerus

Daniel Royer (links) war ein Jahr zu Hannover 96 ausgeliehen. Für die Nationalmannschaft Österreichs bestritt er sechs Spiele. © imago/GEPA pictures

Constant Djakpa war von 2009 bis 2011 an Hannover 96 verliehen worden und stand zuletzt beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Im Nationalteam der Elfenbeinküste durfte er achtmal ran. © zur Nieden

Nur sechs Spieler haben in ihrer Laufbahn mehr Länderspiele für die USA absolviert, als DaMarcus Beasley. Und auch nur zehn US-Boys waren bei ihrem Länderspiel-Debüt jünger. Insgesamt kommt Beasley auf 126 Länderspiele, bei denen er 17 Tore erzielte. © imago/Icon SMI

Ihlas Bebou kam bisher in acht Spielen für Togo zum Einsatz. Ein Treffer gelang ihm im Nationaldress noch nicht. © imago/Panoramicx

Auch Mikael Forssell kann stolz auf seine Leistungen in der Nationalmannschaft sein. Für die Finnen spielte er 86 mal und erzielte 29 Tore. © imago/VI Images

Robert Enke machte acht Spiele für die deutsche Nationalmannschaft, bis er sich im November 2009 selbst das Leben nahm. © imago/Ulmer

Jan Durica war bei Hannover keine große Nummer, im Nationalteam der Slowakei mit 87 Spielen und vier Toren schon. © imago/Action Plus

Der Deutsch-Nigerianer Leon Balogun (links) entschied sich für die Nationalmannschaft aus Afrika. Für sein Team konnte er bereits 13 Partien absolvieren. © imago/ZUMA Press

Sal Zizzo war drei Jahre lang bei Hannover 96 unter Vertrag. Für die Nationalmannschaft der USA durfte er nur ein einziges Mal ran. © imago/Icon SMI

Hanno Balitsch konnte sich nur einmal in der A-Nationalmannschaft zeigen. Zuvor war der Mittelfeldspieler Kapitän der U21. © imago/Team 2

Der Pole Jacek Krzynowek blickt auf eine große Karriere in der Nationalmannschaft zurück. Er stand bei 96 Spielen auf dem Feld und markierte 15 Treffer. © imago/Ulmer/Teamfoto

Kenan Karaman stand für die türkische U21-Nationalmannschaft in neun Spielen auf dem Platz und schoss ein Tor. Wurde im November 2017 erstmals zur A-Nationalmannschaft der Türkei eingeladen und stand zweimal auf dem Feld. © Sielski

Arnold Bruggink machte nur zwei Spiele für die niederländische Auswahl. © dpa

Valdet Rama (rechts) hatte nur wenig Einsätze bei Hannover 96. Für die Nationalmannschaft Albaniens stand er seit 2013 insgesamt 15 mal auf dem Platz und ihm gelangen drei Treffer. © imago/EQ Images

Jiri Stajner war sechs Jahre bei Hannover 96 unter Vertrag. Der tschechische Stürmer war bei den Roten und seinen weiteren Vereinsstationen erfolgreich, in der Nationalmannschaft lief es jedoch nicht so gut für ihn: In 37 Spielen gelangen ihm gerade einmal vier Tore. © imago/photoarena/Eisenhuth

Arouna Kone war nur kurz in Hannover. Für die Nationalmannschaft der Elfenbeiküste erzielte der Stürmer neun Tore in 39 Partien. © imago/Ulmer/Cremer

Frank Fahrenhorst kam auf zwei Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft. © imago/Team 2

Michael Tarnat war für fünf Jahre im Mittelfeld von Hannover 96 gestzt. Für Deutschland spielte er 21 mal. Sein Debüt gab er schon 1996. © imago/Oliver Behrendt

Der australische Keeper Frank Juric war vier Jahre lang bei den Roten. Er debütierte 1995, aber danach durfte er nur noch ein weiteres Mal das Tor hüten. © imago/Rust

96-Außenverteidiger Miiko Albonorz absolvierte für Chile acht Länderspiele und erzielte dabei einen Treffer. 2015 gewann der Chilene die Copa América, er blieb dabei allerdings ohne Einsatz im Turnier. © imago

Der Pole Dariusz Zuraw war lange Zeit in der Innenverteidigung der Roten gesetzt. In der Nationalmannschaft durfte er allerdings nur einmal ran. © dpa

Thomas Brdaric debütierte 2002 für die deutsche DFB-Auswahl. Er kam zu acht Länderspielen und einem Tor. © imago/Pressefoto Baumann

Hiroki Sakai ist japanischer Nationalspieler. In 41 Einsätzen gelang ihm bisher kein Tor. © imago/AFLOSPORT

Der Iraner Vahid Hashemian kommt auf 50 Länderspiele, in denen der Stürmer 14 Treffer erzielte. © imago/WEREK

Stefan Strandberg durchlief fast alle Stationen in der Jugend bei der norwegischen Nationalmannschaft. 10 Einsätze bekam er für die Herren-Auswahl. © imago/Action Plus (Archiv)

Christian Schulz lief viermal für die DFB-Auswahl auf. Er debütierte bereits 2004. © imago/AFLOSPORT

Benjamin Lauth kannte die Bundesliga gut und brachte seine Leistung. Nur die Nationaltrainer waren nie richtig überzeugt von ihm, weshalb er es nur auf fünf Länderspiele ohne Treffer brachte. © imago/Camera 4

Aktuell steht Adam Szalai bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Doch der 42-malige ungarische Nationalspieler stürmte 2016 auch für ein halbes Jahr bei den "Roten". Bei Hannover 96 gelang Szalai kein Treffer, für sein Heimatland läuft es deutlich besser. Dort traf der Ungar bereits 14 mal. Für die WM-Teilnahme 2018 hat es für Szalai und Co trotzdem nicht gereicht. © dpa

Christoffer Andersson (links) ist 24-facher schwedischer Nationalspieler. © imago/Digitalsport

Der Stürmer Gunnar Heidar Thorvaldsson (rechts) absolvierte 24 Spiele für Island und erzielte dort vier Tore. © imago/MIS

Erik Jendrisek (rechts) spielte 33 mal für das slowakische Nationalteam. Er traf viermal das Tor. © imago/GEPA pictures

Der gebürtige Hannoveraner Per Mertesacker vebrachte seine Karriere in Hannover, Bremen und bei Arsenal in London. Egal wo er spielte, der 104-fache Nationalspieler hatte einen Stammplatz. Nach der Saison 2017/18 wird er seine aktive Karriere als Fußballer beenden. © imago

Thomas Christiansen spielte drei Jahre für Hannover 96. Der Stürmer konnte sich für eine Nationalmannschaft entscheiden: Dänemark oder Spanien. Er wählte die spanische Nationalmannschaft, wo er aber nur zwei Einsätze bekam. © dpa

Mohamodou Idrissou spielte den Großteil seiner Karriere in Deutschland. Für die Nationalmannschaft Kameruns erzielte er sechs Tore in 39 Partien. © imago/Eibner

Danijel Stefulj absolvierte zwei Spiele für die kroatische Auswahl. © imago/garcia

Der Deutsch-Türke Ceyhun Gülselam entschied sich früh für die türkische Nationalmannschaft. Dort absolvierte er sechs Partien. © imago/Kaletta

Julian de Guzman ist 89-facher kanadischer Nationalspieler. Der Mittelfeldspieler erzielte vier Tore. © imago/Ulmer

Der Schweizer Tranquillo Barnetta verbrachte seine Karriere hauptsächlich in Deutschland. Als Nationalspieler machte er 75 Spiele und zehn Tore. © imago/Geisser

Nebojsa Krupnikovic: Er war der kreative Kopf bei den Roten. Seine Freistöße waren berühmt, genauso wie seine kniehohen Ecken. Für Serbien durfte er allerdings nur einmal ran. © imago/Team2

Vladimir But durfte zweimal für Russland spielen. © imago/Togon

Denis Wolf schaffte nie den großen Sprung in den Profibereich. Nur wenige Kurzeinsätze bekam er für die Roten. Der Deutsche mit philippinischen Wurzeln absolvierte 14 Partien für den Inselstaat und konnte dort fünfmal treffen. © imago/Garcia

Clint Mathis war nur für kurze Zeit bei Hannover 96. Den Rest seiner Karriere verbrachte er in der MLS. Der US-Amerikaner machte 47 Länderspiele und zwölf Tore für die Nationalmannschaft. © imago/Camera 4

Pirmin Schwegler machte 14 Spiele für die Schweizer Nationalmannschaft. Sein letztes ist bereits einige Jahre her - es war am 5. März 2014 gegen Kroatien. © imago/Sportnah

Der Österreicher Roman Wallner machte als Stürmer sieben Tore in 29 Länderspielen. © imago/GEPA pictures

Veljko Paunovic ist dreifacher serbischer Nationalspieler. Zuvor machte er ein Länderspiel für das damalige Jugoslawien. © imago/Thomas Zimmermann

Iver Fossum kommt auf 28 Einsätze in der norwegischen U21 und absolvierte bereits drei A-Länderspiele. © imago

Artur Sobiech kam für die polnische Nationalmannschaft bisher auf 13 Einsätze und zwei Tore. Auch für die U20 und U21 lief der Pole auf. © imago

Der Grieche Konstantinos Konstantinidis ist 38-facher Nationalspieler. © imago/Sven Simon

Der Abwehrspieler Kleber absolvierte 20 Länderspiele für Brasilien. © imago/PanoramiC

Abel Xavier ist in Hannover eher durch seine Frisur bekannt geworden, als durch seine Leistungen auf dem Platz. Der Portugiese hat 20 Länderspiele absolviert und dabei zwei Tore geschossen. © imago/WEREK

Jan Simak ist bei einigen Vereinen der Bundesliga unter Vertrag gewesen. In der Nationalmannschaft spielte der Tscheche allerdings nur einmal. © Carmen Jaspersen

Gheorghe Popescu war nur ein halbes Jahr ein "Roter". Zuvor spielte er schon bei europäischen Topvereinen wie dem FC Barcelona. Für die rumänische Nationalmannschaft absolvierte er 115 Partien und konnte als Abwehrspieler ganze 16 Tore schießen. © imago/Camera 4

Marc van Hintum spielte ,bis auf ein halbes Jahr in Hannover, seine ganze Karriere in den Niederlanden. Er absolvierte acht Länderspiele. © imago/Cover Sport

Der Spanier Fernando war ein Jahr bei Hannover 96 unter Vertrag. Für die Nationalmannschaft durfte er zweimal ran. © imago/Team 2

Der Nationalspieler der USA, Conor Casey, begann seine Karriere bei deutschen Vereinen, darunter auch Hannover 96. Für die Vereinigten Staaten spielte er 20 mal. © imago/ZUMA press

Fredi Bobic ist 37-facher Nationalspieler. Für die DFB-Auswahl erzielte der damalige Stürmer zehn Tore. © imago/Ulmer

Der Schweizer Stürmer Blaise Nkufo erzielte sieben Treffer in 34 Länderspielen. © imago/Avanti

Fahed Dermech spielte für Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Der Tunesier bestritt sieben Länderspiele. © imago/pmk

Mourad Bounoua war drei Jahre bei Hannover 96 unter Vertrag. Auch den Rest seiner Karriere spielte er fast nur in Deutschland. Einmal durfte er für sein Heimatland Marokko antreten. © imago/pmk

Igoris Morinas (vorne) machte 50 Spiele für die litauische Nationalelf. © imago/ActionPictures

Salif Keita absolvierte als Stürmer 16 Länderspiele für den Senegal. Ein Tor gelang ihm allerdings nicht. © imago/Rust

Ron-Robert Zieler durfte sechsmal das Tor für Deutschland hüten und wurde 2014 in Rio de Janeiro Weltmeister, wenn auch nur als dritter Torhüter. © dpa (Archiv)

Auch Oliver Sorg hat schon Erfahrung im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gesammelt. Im Mai 2014 spielte er beim 0:0 gegen Polen 82 Minuten auf der Position des Linksverteidigers. Es blieb der einzige Einsatz des damaligen Freiburgers. © imago

Moudachirou Amadou machte 17 Länderspiele für den Benin. © imago/pmk

Michel Mazingu-Dinzey (rechts) verbrachte seine Karriere nur bei deutschen Vereinen. Für die Demokratische Republik Kongo stand er 33 mal auf dem Feld. © imago/Rust