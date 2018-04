Hannover 96: Salif Sané verdoppelt seinen Marktwert

Dass Salif Sané bei Hannover 96 zu den wertvollsten Spielern auf dem Platz zählt, steht außer Frage. Auch sein Marktwert gab der Vermutung in dieser Saison recht, auf acht Millionen Euro wurde der senegalesische Innenverteidiger im Januar geschätzt. Am Mittwochnachmittag veröffentlichte das Sportportal "transfermarkt.de" neue Marktwerte der Bundesliga-Kicker. Salif Sané und Waldemar Anton sind bei Hannover 96 die Profiteure der neuen Einschätzung. Beide knacken die Marke von zehn Millionen Euro. Die neuen Marktwerte und die Veränderungen im Vergleich zum Januar seht Ihr in der Galerie.