Carlitos: So schnell wie der Portugiese hat sich vermutlich noch kein Neuzugang von Hannover 96 eine schwere Verletzung zugezogen. Das Pokalspiel in Elversberg hatte der aus der Schweiz verpflichtete Mittelfeldmann noch über die volle Distanz absolviert. Doch bereits im ersten Bundesliga-Einsatz riss bei Carlitos in seiner ersten Aktion der Partie das Kreuzband. Er kam zwar am Ende der Saison zurück, aber bei den Roten nie wieder so recht auf die Beine, bestritt in zwei Spielzeiten in Deutschland letztlich nur acht Bundesliga-Spiele. © Imago/Kaletta

André Hoffmann: Zwischen dem 10. Mai 2014 und dem 23. Januar 2016 bestritt André Hoffmann kein einziges Bundesliga-Spiel für Hannover 96. Grund war ein Kreuzbandriss, zugezogen in der Sommervorbereitung, dem etliche weitere Verletzungen folgten und nach dem er nur noch achtmal für die Profis der Roten auflief. Nach einer Leihe in der Rückrunde 2016/17 an Fortuna Düsseldorf verpflichteten die Rheinländer den Defensivspieler mittlerweile fest. © Imago/nph

Noah Joel Sarenren Bazee: Er schien spielerisch und infolge seiner Geschwindigkeit nach fünf vielversprechenden Bundesliga-Spielen am Ende der Abstiegssaison 2015/16 das Zeug zum neuen Shootingstar zu haben. Doch etliche Verletzungen warfen den früheren Havelser immer wieder zurück. In der darauffolgenden Zweitliga-Spielzeit kam der schnelle Außenstürmer nur in 13 Partien zum Einsatz (ein Tor), in der Hinrunde 17/18 reichte es an Spieltag 16 und 17 lediglich zu zwei Einwechslungen. © Petrow

Michael Schütz: Bei Fortuna Düsseldorf hatte der Mittelfeldspieler in über 200 Spielen der 1. und 2. Bundesliga in sechs Spielzeiten nie für längere Zeit infolge einer Verletzung aussetzen müssen. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga 1993 wechselte Schütz zu Hannover 96 und war dort ein halbes Jahr lang Stammspieler, ehe ihn eine hartnäckige Verletzung zum Aufgeben zwang. Nach nur 14 Einsätzen war Schluss für Schütz, der nach seinem Karriereende in der Region Hannover wohnen blieb und unter anderem als Trainer für den TV Mandelsloh sowie den SV Resse tätig war. © Imago/Rust

Mikael Forssell: Einst gehörte der Finne zu den begehrten Stürmern Europas. An Borussia Mönchengladbach ausgeliehen, kehrte Forssell 2003 zum großen FC Chelsea zurück. Fünf Jahre später sicherte sich Hannover 96 die Dienste des Angreifers, der im ersten Jahr auch noch 30 Spiele bestreiten und dabei siebenfach treffen konnte. Doch diese Quote konnte Forssell nicht annähernd halten. Nur noch in 14 Partien stand er in den folgenden beiden Jahren – als Folge etlicher gesundheitlicher Einschränkungen – auf dem Feld. Tore gelangen ihm überhaupt keine mehr. Forssell wechselte im Sommer 2011 zurück auf die Insel. © imago/Kaletta

Valerien Ismaël: So richtig gut geklappt hat das nicht zwischen Hannover 96 und dem Spieler Valerien Ismaël. In der ersten Halbserie absolvierte der Franzose, der vom FC Bayern zu den Roten gekommen war, noch 14 Partien für seinen neuen Club. Im darauffolgenden Jahr waren es nur noch deren vier. Ein Knochenödem am Knie war letztlich Schuld daran, dass Hannover 96 Ismaëls letzter Profiverein seiner Karriere war. Im Januar 2009 hörte er auf. Und blieb als Sportkoordinator und Trainer der Reserve auch nach seiner Karriere zunächst bei 96. © Imago/Jan Huebner

Tranquillo Barnetta: Der Schweizer war nach Hannover gekommen, um sich weiterzuentwickeln. Bayer Leverkusen hatte den offensiven Mittelfeldspieler 2004 aus der Alpenrepublik verpflichtet und direkt nach Hannover ausgeliehen. Nachdem Barnetta beim wichtigen Auswärtssieg am 7. Spieltag in Rostock erstmalig für seinen neuen Club ins Tor getroffen hatte, riss er sich in einem Länderspiel das Kreuzband – und fiel für mehrere Monate aus. Als er wieder aufs Feld zurückkehrte, war die Saison beinahe vorbei. Am 30. Spieltag wurde Barnetta wieder für die Roten aktiv, erzielte in seinen verbleibenden fünf Spielen noch ein weiteres Tor – und wurde von seinem Stammverein zurück ins Rheinland beordert. © Imago/Rust